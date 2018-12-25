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الذهب يبلغ أعلى مستوى له في 6 أشهر مع هبوط الأسهم

08:39 ص الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
الذهب يبلغ أعلى مستوى له في 6 أشهر مع هبوط الأسهم

ذهب

(رويترز)

ارتفع الذهب، في تعاملات أمس الاثنين إلى أعلى مستوى له في 6 أشهر بفعل انحسار الإقبال على المخاطرة مع تراجع أسواق الأسهم وفي ظل المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي على نحو قاد المستثمرين إلى السعى للملاذ الآمن في المعدن الأصفر.

وجرى تداول الذهب في التعاملات الفورية عند 1268.49 دولار للأوقية (الأونصة)، أمس الاثنين، في تعاملات هزيلة قبيل عطلة عيد الميلاد. وسجل المعدن الأصفر أعلى مستوى له منذ أواخر يونيو عند 1269.49 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في تسوية العقود الأمريكية الآجلة 1.1% إلى 1271.80 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 1.2 بالمئة إلى 1246.20 دولار للأوقية.

وزادت الفضة بنحو 1% إلى 14.73 دولار للأوقية، في حين انخفض البلاتين 0.6% إلى 782.50 دولار للأوقية.

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