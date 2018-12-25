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"فودافون" تؤكد إصلاح عطل فني في شبكتها

12:12 ص الثلاثاء 25 ديسمبر 2018
"فودافون" تؤكد إصلاح عطل فني في شبكتها

شركة فودافون

كتب - محمد علاء الدين:

قال أيمن عصام، مدير العلاقات الخارجية والقانونية بشركة فودافون مصر، إن الشركة أصلحت عطلاً فنيًا أصاب شبكتها، مساء يوم الإثنين، كان مركزه في منطقة التجمع الخامس.

وأضاف عصام، لمصراوي، أنه تم إصلاح العطل في فترة وجيزة، وأنه جاري تحديد مصدر وسبب العطل.

وكان عدد من مستخدمي "فيسبوك" من عملاء فودافون أبدوا غضبهم من انقطاع الخدمة في منطقة التجمع الخامس والمناطق القريبة منها قبل أن تعود الخدمة إلى طبيعتها.

ويبلغ عدد اشتراكات خدمات المحمول في مصر ٩٤ مليون مشترك بينما تسيطر فودافون على الحصة الأكبر من عدد الاشتراكات بعدد ٤٠ مليون مشترك تقريبًا.

وقال عصام إن سبب بطء الخدمة الصوتية حاليًا يرجع لمحاولات إجراء المكالمات المستمرة من العملاء، ما أدى إلى بطء استعادة الخدمة بالجودة المطلوبة.

وأشار إلى أن العطل بدأ في العاشرة مساءً واستمر حتى العاشرة والثلث. ​

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