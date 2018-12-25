"المركزي": البنوك ضخت 115 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة خلال 3 سنوات

كتبت- منال المصري:

كشفت بيانات للبنك المركزي المصري حصل عليها مصراوي أن البنوك ضخت تمويلات بقيمة 115.2 مليار جنيه في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال أقل من 3 سنوات منذ شهر ديسمبر 2015 وحتى نهاية سبتمبر الماضي.

وبحسب بيانات المركزي فإن هذه التمويلات استفاد منها 491 ألف عميل من الشركات والمنشأت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وكان البنك المركزي أصدر مبادرة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل نهاية عام 2015 بقيمة 200 مليار جنيه لمنح تسهيلات ائتمانية بسعر عائد 5% متناقص للمنشآت الصغيرة.

كما أدرجت المبادرة تمويل الآلات والمعدات للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في مجال الصناعة والزراعة بتمويل متوسط وطويل الأجل بسعر عائد 7% متناقصة.

كما خصص المركزي بالمبادرة مبلغ 10 مليارات جنيه بسعر عائد 12% متناقصة لتستخدمها لمنح تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة التي تعمل في المجال الصناعي والتصنيع الزراعي والطاقة الجديدة المتجددة.

وألزم البنك المركزي البنوك بتخصيص نسبة 20% من محافظها الائتمانية لتمويل تلك الشركات خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وفي مايو 2017 تم السماح للبنوك بإضافة التمويل للمشروعات متناهية الصغر بتلك الفئة إلى نسبة الــ 20% المشار إليها سلفا.

وقال البنك المركزي، في تقرير الاستقرار المالي لعام 2017 الذي تم نشره علي موقع المركزي في سبتمبر الماضي، قال إن البنوك العاملة في مصر ضخت قروض بقيمة 110.8 مليار جنيه، ضمن مبادرة المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في الفترة من أول ديسمبر 2015، وحتى نهاية يونيو الماضي.

وبتحليل هذه الأرقام نجد أن البنوك ضخت في العام المالي المنتهي في يونيو 2018 تمويلات بقيمة 70.2 مليار جنيه فيما ضخت البنوك فقط في خمسة أشهر من يوليو حتي نوفمبر الماضي تمويلات بقيمة 4.4 مليار جنيه .