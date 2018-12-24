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وزير الاتصالات: الخدمات المعتمدة على الهوية الرقمية لن تمس خصوصية المواطن

09:30 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
وزير الاتصالات: الخدمات المعتمدة على الهوية الرقمية لن تمس خصوصية المواطن

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

كتب- محمد علاء الدين:

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الهدف من إنشاء مدينة المعرفة أن تكون واحدة من آليات الوزارة لتنمية الكفاءات وليس البناء، مضيفًا: "نحن لسنا مطور عقاري".

وتابع "طلعت": "سنبدأ من خلال مجموعة من المباني تتخصص في البحث والتطوير، وحاليًا ننفذ استراتيجية لوضع التصور الذي تقوم به المدينة في تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".

وذكر الوزير، أنه تم الانتهاء من مشروعين في إطار خطة الدول للتحول الرقمي، وهو ربط أكثر من٦٠ قاعدة بيانات لدى الحكومة المصرية لتحقيق الهوية الرقمية مع الالتزام بقوانين حماية البيانات وحفظ خصوصية المواطن.

وتابع: "سيتم الاستفادة من هذه البيانات في الخدمات التي ستُقدم للمواطن، حيث ستتمكن الجهات التي تقدم خدماتها من التحقق من هوية المواطن عبر هذا الربط".

واختتم الوزير، حديثه: "نأمل في طرح أكثر من٢٠ خدمة حكومية رقمية عبر تطبيقات الهواتف الذكية والمنصات الرقمية والمراكز الحكومية المتطورة، ومكاتب البريد المصري، ومراكز الاتصال".

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وزارة الاتصالات عمرو طلعت الهوية الرقمية حماية الخصوصية
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