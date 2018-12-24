"الوكالة".. خطة بديلة لشراء ملابس شتوية بأسعار مخفضة

كتبت- شيرين صلاح:

دفع ارتفاع أسعار الملابس الشتوية هذا العام في المحلات، أمنية، طالبة جامعية، إلى التوجه لمنطقة وكالة البلح لشراء ما تحتاجه من الملابس الشتوية.

وتقول أمنية، لمصراوي، إنها لجأت هذا العام للبحث عن مناطق أخرى بديلة للمحلات، لشراء الملابس بسعر أرخص من الأسعار الموجودة في المحلات.

وشهدت أسعار الملابس الشتوية هذا العام ارتفاعًا بنسبة 20%، بحسب ما قاله يحيى الزنانيري، رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي سابقًا.

وخلال جولة سريعة لأمنية في وكالة البلح، "اشترت 3 بلوزات بـ 300 جنيه، في أي محل تمن البلوزة الواحدة أغلى من 300 جنيه"، بحسب أمنية.

وتشتهر منطقة وكالة البلح بوجود عشرات محلات الملابس والأحذية المستعملة والبالة المستوردة من الخارج.

ومع غلاء أسعار "الجواكت" الشتوية هذا العام ذهب محمد وزوجته، لشراء "جاكت" من منطقة الوكالة، بعد أن أجرى جولة على محلات الملابس وعرف أن سعر "الجاكت" الجديد تخطى ألفي جنيه.

ولجأ محمد إلى منطقة الوكالة لشراء "جواكت" له ولزوجته لأن أعلى سعر للرجالي يصل إلى 450 جنيهًا و200 جنيه "للجاكت" الحريمي.

وقال رئيس شعبة الملابس الجاهزة في غرفة القاهرة التجارية، لمصراوي وفي وقت سابق، إن أسعار "الجواكت" الشتوي المحلية، تتراوح بين 250 و350 جنيهًا للمصنوعه من قماش الجوخ، وبين 500 و700 جنيه للخامات الجيدة، أما أسعار الجواكت المستوردة فتتراح أسعارها بين 1000 و3000 جنيه.

وجاءت صباح ربة منزل، لمنطقة الوكالة، لمنطقة الوكالة لشراء ملابس لأطفالها الثلاثة، وتقول لمصراوي إنها اشترت بلوفر شتوي بقيمة 45 جنيهًا وتيشرت بقيمة 30 جنيهًا وجاكت بقيمة 100 جنيه.

"الأسعار السنة دي نار، لو روحت اشتري الحاجات دي من المحلات هدفع 1000 جنيه"، بحسب صباح.

وفي شوارع منطقة الوكالة الضيقة ينادي ياسر، أحد الباعة بالمنطقة: "قطعتين بـ 150 جنيه بدل من 200 جنيه .. فرص.. فرص".

ويقول ياسر، لمصراوي، إنه يبيع قطعتين بقيمة 150 جنيهًا بدلاً من 200 جنيه، لكي يبيع ما لديه من بضاعة.

وبحسب ياسر "بيجلنا زبائن من كل حته من القاهرة والصعيد علشان يشتروا مننا لأن أسعارنا أقل من أسعار المحلات".

ويلاحظ رضا، بائع في الوكالة، إن الإقبال هذا العام مرتفع عن الأعوام السابقة، نظراً لارتفاع أسعار الملابس هذا العام عن العام الماضي.

ويقول رضا لمصراوي إن سعر البنطلون القماش تتراوح بين 75 و100 جنيه، وسعر البنطلون الجينز بين 100 و165 جنيهًا، وأسعار الملابس الحريمي الصيفية والشتوية تبدأ من 50 و85 جنيهًا.

ويبلغ سعر الجلباب المنزلي الشتوي 80 جنيهًا و60 جنيهًا للصيفي، و100 جنيه لعباءة الخروج.

وتبدأ أسعار ملابس الأطفال من 30 جنيهًا للقطعة، وأسعار الجواكت الرجالي من 200 إلى 540 جنيهًا، وأسعار الجواكت الحريمي تبدأ من 100 إلى 200 جنيه وسعر القميص الرجالي من 100 إلى 130 جنيهًا، بحسب ياسر.