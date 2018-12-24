البورصة تواصل التراجع وتهبط 1.3% مع استمرار التأثر بالسوق الأمريكية

كتب - مصطفى عيد:

واصلت البورصة هبوطها الملحوظ للجلسة الثانية، خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع استمرار تأثرها بالتراجعات الحادة التي ضربت السوق الأمريكية في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، وسط تعاملات ضعيفة من المستثمرين.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.26% إلى مستوى 12784 نقطة.

كما تراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.38%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.5%.

وأرجع أحمد زكريا مدير استثمار بشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، سبب تراجع البورصة خلال جلسة اليوم إلى استمرار التأثر بتراجع الأسواق العالمية، خاصة السوق الأمريكية خلال جلستي الخميس والجمعة الماضيين، وذلك مع عطلة هذه الأسواق يومي السبت والأحد.

وكانت البورصة أنهت تعاملات أمس الأحد على هبوط بنسبة 1.45% عند مستوى 12947 نقطة، وذلك تأثرا بهبوط الأسواق العالمية.

وأغلقت بورصة وول ستريت تعاملات الجمعة الماضي على هبوط حاد في تعاملات متقلبة مع تضرر سوق الأسهم الأمريكية من مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي دفعت المستثمرين إلى الفرار من أسهم القطاعات العالية القيمة مثل التكنولوجيا وخدمات الاتصالات.

وبحسب وكالة رويترز، أنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة تداول الجمعة منخفضا 414.23 نقطة، أو 1.81%، إلى 22445.37 نقطة، في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 50.84 نقطة، أو 2.06%، ليغلق عند 2416.58 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 195.41 نقطة، أو 2.99%، إلى 6333 نقطة.

وشهدت البورصة خلال جلسة اليوم تعاملات ضعيفة بكمية تداول بلغت نحو 86.5 مليون سهم بقيمة تداول 327.2 مليون جنيه.

وسجلت تعاملات العرب خلال جلسة اليوم صافي بيع بقيمة 4.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات الأجانب والمصريين صافي شراء بنحو 4.5 مليون جنيه، و171.3 ألف جنيه على التوالي.

وقال زكريا لمصراوي، إن ضعف حجم التداول في الجلسات التي تشهد هبوطا للبورصة يعتبر أمرا إيجابيا ويعبر عن ضعف قوى البيع، مشيرا إلى أن نهاية الجلسة شهدت ظهور قوة شرائية بشكل ضعيف نسبيا وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا للجلسات المقبلة في حال مرور السوق بظروف طبيعية.

وربط زكريا بين قدرة البورصة على التماسك وأدائها خلال الجلسات المقبلة وما سيحدث في الأسواق العالمية خاصة الأمريكية منها في أولى جلسات الأسبوع اليوم بعد العودة من العطلة الأسبوعية.

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