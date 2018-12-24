السويدي يطالب الصناع باستثمار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي خلال 2019

كتبت - دينا خالد:

طالب محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، رؤساء الغرف الصناعية، باستثمار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي في عام ٢٠١٩ وحرص القيادة السياسية على توطيد العلاقات المصرية بدول القارة، في التعاون مع هذه الدول وتعميق التواجد المصري بها، بحسب بيان من الاتحاد اليوم الاثنين.

كما طالب السويدي رؤساء وأعضاء الغرف باستغلال الخطوات الجادة التي اتخذها الاتحاد من خلال لجنته للتعاون الأفريقي برئاسة شريف الجبلي، مشيرا إلى أن التعاون مع دول القارة يجب أن يبدأ من التبادل التجاري ومن ثم تعميق العلاقات إلى مشروعات تصنيعية وخدمية مشتركة في هذه الدول.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أمس الأحد، مع رؤساء الغرف الصناعية، لاستعراض خطط الاتحاد والغرف لعام ٢٠١٩.

وعرض شريف الجبلي النتائج التي تحققت من خلال الزيارات إلى بعض الدول الأفريقية في عام ٢٠١٨، وكذلك من الاجتماعات المكثفة التي تمت مع عدد من الوزراء والمسئولين الأفارقة خلال منتدى أفريقيا ٢٠١٨ الذي عقد بشرم الشيخ خلال الشهر الحالي.

واتفق الحضور على تكثيف الجهود في عام ٢٠١٩ في تعميق وتوطيد التواجد المصري ولاسيما الصناعة المصرية في أفريقيا من خلال مزيد من الرحلات الاستكشافية، وإقامة المشروعات والشركات مع شركاء أفارقة.

كما طالب السويدي الغرف الصناعية بتحضير ورقة عمل تحدد فيها الأسواق ذات الأولوية بالنسبة للقطاع الخاص بكل غرفة، مع توضيح الفرص والتحديات التي تواجهها في كل منها، حتى يقوم الاتحاد بدوره بتقديمها إلى المسئولين المختصين، والعمل على تخطي العقبات، وتعظيم الاستفادة من الميزات ومشاركتها مع جميع الغرف الأعضاء.

وقال السويدي إن اتحاد الصناعات المصرية تلقى دعوة من اتحاد التشييد والبناء للمشاركة في زيارة إلى مورشيوس والتي طلبت التعاون في قطاعات محددة.

كما أعلن عن تنظيم الاتحاد زيارة إلى الهند للاطلاع على تجربتها في تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة لما للهند من خبرة طويلة في هذا المجال مما سيفيد في استدامة المبادرات التي يطلقها اتحاد الصناعات في هذا النطاق، وفقا للبيان.

وأشار طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات، إلى انضمام الاتحاد إلى تحالف "Global Business Coalition" والذي سيعقد أول اجتماعاته بمشاركة الاتحاد في فبراير ٢٠١٩.