وزير البترول يبحث فرص توسع الشركات المصرية وزيادة مشروعاتها بالعراق

كتب - مصطفى عيد:

بحث طارق الملا وزير البترول مع نظيره العراقي ثامر الغضبان، فرص توسع الشركات المصرية وزيادة مشروعاتها بالعراق، وسبل دعم العلاقات الثنائية في مختلف مجالات صناعة البترول والغاز، بحسب بيان من وزارة البترول اليوم الاثنين.

كما بحث الجانبان عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلق بتطورات أسواق البترول العالمية، خلال اللقاء الذي عقد على هامش زيارة الملا للكويت للمشاركة في المؤتمر الوزاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للبترول "أوابك".

وأشار الملا، خلال اللقاء، إلى أهمية التشاور والتنسيق المستمر لدعم التكامل والتعاون العربي المشترك، مؤكدا أهمية تبادل الخبرات بين الجانبين في مختلف مجالات الصناعة البترولية كأحد أهم العوامل التي تسهم في تقوية التعاون المصري العراقي، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات المتاحة لدى الجانبين.

وقال ثامر الغضبان، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، إن السنوات الأخيرة شهدت المزيد من التعاون بين البلدين في مجال البترول والغاز، وإن هناك المزيد من مجالات التعاون المقترحة والتي من الممكن أن تسهم في تحقيق الفوائد المشتركة للجانبين.

ونجحت هيئة البترول في الحصول على نسبة 10% في حقل بترول "فيحاء" بقطاع 9 في شمال البصرة بالعراق، إلى جانب المساهمة بنسبة 15% في حقل سيبا للغاز بالعراق الذي وقعت اتفاقية الشراكة الخاصة به مع شركة "كويت إنرجي" في أكتوبر 2016.