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    مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يوميا العام المقبل

    02:26 م الإثنين 24 ديسمبر 2018
    مصر تستهدف زيادة إنتاج الغاز إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يوميا العام المقبل

    غاز طبيعي

    القاهرة - وكالات:

    قال مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إن مصر تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يوميا في السنة المالية 2019-2020.

    وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع الوكالة مشترطا عدم نشر اسمه "إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا، ونستهدف زيادته إلى 7.8 مليار قدم مكعبة يوميا في 2019-2020".

    وأضاف "ذلك بدعم من زيادة الإنتاج المتوقع من حقل ظهر، ومن مشروع شمال الإسكندرية، ومن مشروعات أخرى".

    وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ستة مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو الماضي.

    واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظهر في عام 2015، وتشير التقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

    وقال طارق الملا وزير البترول في يوليو الماضي إن مصر تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليار قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجاري.

    وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.

    شركة إيجاس الغاز الطبيعي وزارة البترول طارق الملا

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