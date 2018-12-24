أسعار الأسماك بسوق العبور.. انخفاض البوري والجمبري وارتفاع الكابوريا

كتب - مصطفى عيد:

انخفض سعر كيلو السمك البوري جنيهًا واحدًا خلال تعاملات اليوم الاثنين بسوق العبور مقارنة بمستواه أمس الأحد، ليتراوح بين 34 و40 جنيهًا.

كما تراجع سعر كيلو الجمبري 15 جنيها خلال تعاملات اليوم ليتراوح بين 260 و320 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

بينما ارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات ليتراوح بين 30 و130 جنيها خلال تعاملات اليوم.

وتراوح سعر كيلو السمك البلطي بين 21 و22 جنيها، والفلية البلطي بين 30 و70 جنيها، وسجل سعر كيلو السمك المكرونة السويسي بين 55 و65 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السبيط والكاليماري ليتراوح بين 90 و160 جنيهًا، بحسب بيانات موقع سوق العبور.