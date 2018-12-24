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الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

10:42 ص الإثنين 24 ديسمبر 2018
الدولار يستقر أمام الجنيه في 10 بنوك مع بداية التعاملات

الدولار

كتب - مصطفى عيد:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بمستواه مساء أمس الأحد.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنك أبو ظبي الإسلامي والتجاري الدولي عند 17.89 جنيه للشراء و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.87 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع.

الدولار سعر صرف الدولار بنك مصر بنك القاهرة بنك أبو ظبي الإسلامي بنك كريدي أجريكول

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