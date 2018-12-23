نائبة بالبرلمان: مناقشة مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة قريبا

كتب- محمد علاء الدين:

قالت هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن البرلمان تلقى مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحكومة وسيتم مناقشته في الدور الثاني للإنعقاد ولكن بعد مناقشة قانون المحليات.

وأضافت أبو السعد، خلال جلسة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن القانون سيشجع أنشطة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بين الشباب.

وكانت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر قد كشفت في نوفمبر الماضي عن بعض ملامح مشروع القانون، والذي يتضمن إدراج حوافز مالية للقطاع غير الرسمي تتمثل في تسهيلات ضريببة مبسطة، وكذلك تسهيل إجراءات التراخيص واستخراج الأوراق لتسهيل عملية دمج المشروعات الموازية في المنظومة الرسمية.