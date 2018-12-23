التضامن: 19 مليار جنيه قيمة الدعم النقدي المنصرف خلال العام الجاري

كتبت- ياسمين سليم:

قالت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد إنها قيمة الدعم النقدي المصروف خلال العام الجاري بلغ 19 مليار جنيه للمستفيدين من برنامجي تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي.

وبحسب بيان صحفي للوازرة فإنه صرف مبلغ 13.7 مليار جنيه لعدد أكثر من 2.213 مليون مستفيد من برنامجي تكافل وكرامة.

واستحوذ المستفيدين من محافظات الوجه القبلي على النصيب الأكبر من الدعم بنسبة 72%، وفقًا للبيان.

وقال البيان إن عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وصل إلى أكثر من 1.382 مليون مستفيد، بإجمالي مبلغ منصرف أكثر من 5.534 مليار جنيه.

وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي نوعان من الدعم أحداهم مشروط مثل معاشات تكافل والتي توجه للأسر الفقيرة التي لديها أطفال بالمدرسة شرط استمرارهم في التعليم وتلقي خدمات صحية، كما تقدم دعمًا لكبار السن والمعاقين من خلال معاشات كرامة.

كما تقدم الوزارة دعمًا غير مشروطًا من خلال معاشات الضمان الاجتماعي.

وقال البيان إن الوزارة تعمل حاليًا على مراجعة قانون الضمان بعد دمج جميع أنواع الدعم النقدي ووضع معايير جديدة للقبول والإقصاء وتقرها لجنة تنقية بيانات الضمان، بهدف توحيد منظومة الدعم النقدي المشروط وغير المشروط في منظومة واحدة تحت مظلة الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن الوزارة تعمل على مراجعة جميع الأسر التي تحصل على معاشات ضمانية ميدانيًا وإعادة البحث الاجتماعي لها بنفس المنهجية التي يستند عليها برنامجي "تكافل وكرامة" وهو منهج قياسات الفقر متعدد الأبعاد.