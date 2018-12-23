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    مصر الجديدة للإسكان تعيد تشكيل لجنة الاستثمار وسهر الدماطي رئيسًا

    02:14 م الأحد 23 ديسمبر 2018
    مصر الجديدة للإسكان تعيد تشكيل لجنة الاستثمار وسهر الدماطي رئيسًا

    مصر الجديدة للإسكان

    القاهرة- مصراوي:

    قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير اليوم الأحد إنها أعادت تشكيل لجنة الاستثمار الخاصة بالشركة.

    وبحسب بيان للشركة أرسلته للبورصة اليوم فإن اللجنة جاءت برئاسة الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، وعضوية هشام جمال محمد الأفندي وفاطمة الزهراء محسن وبلال سيد محمد الفجال، عضو مجلس إدارة منتخب.

    وعينت الشركة إيهاب أحمد الضريبي، مقررًا للجنة.

    وتعمل شركة مصر الجديدة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، في مشروعات الإسكان والتعمير وتجهيز الأراضي وتقسيمها وتزويدها بالمرافق والخدمات وتنظيم وتخطيط وبيع الأراضي.

    وأعلنت الشركة، يوليو الماضي، اختيار شركة إن أي كابيتال لتتولى عملية طرح حصة إضافية من أسهمها المملوكة للدولة في البورصة.

    ومن المقرر أن تطرح الحكومة حصة إضافية من الشركة المدرجة بالفعل في البورصة- نسبتها 32% على أن تحتفظ بنسبة 40% كحصة أغلبية.

    الاستثمار سهر الدماطي القابضة للتشييد والتعمير مصر الجديدة للإسكان

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