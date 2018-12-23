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    وزير قطاع الأعمال: نتفاوض مع مستثمرين لإحياء مصانع السيارات والإطارات

    01:21 م الأحد 23 ديسمبر 2018
    وزير قطاع الأعمال: نتفاوض مع مستثمرين لإحياء مصانع السيارات والإطارات

    هشام توفيق وزير قطاع الأعمال

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن وزارته تلقت نحو 12 عرضًا من شركات سيارات أجنبية عن طريق مكاتب التمثيل التجاري، لإحياء شركتين تابعتين للوزارة بمجال صناعة السيارات، وجعلها صناعة حقيقة وتصديرية.

    وأضاف توفيق أنه جاري حاليا الإطلاع على رؤية الشركات المتقدمة، وقياس مدى اتساقها مع رؤيتنا لاختيار شريك في أحياء هذه المصانع.

    وتابع توفيق "طلبنا من المستثمرين أن يكون أقل حجم إنتاج 50 ألف سيارة سنويا وذلك لأن هدفنا أن تنشأ صناعة بقاعدة تصديرية مثل تجربة المغرب".

    وأضاف توفيق أن هناك 4 عروض من شركات للتعاون في إنتاج الإطارات بما فيها إطارات السيارات والشاحنات وحاليا نحن في مراحل نهائية من التفاوض.

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