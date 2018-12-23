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    توفيق: طرح مناقصة جديدة لشركة الصوت والضوء خلال ٣ أسابيع

    01:21 م الأحد 23 ديسمبر 2018
    توفيق: طرح مناقصة جديدة لشركة الصوت والضوء خلال ٣ أسابيع

    منطقة الصوت والضوء

    كتب- محمد علاء الدين:

    قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إنه سيتم طرح مناقصة جديدة لشركة الصوت والضوء، خلال ٣ أسابيع، بعد فسخ تعاقدها مع شركة "بريزم إنترناشيونال" الإمارتية، جاء ذلك على هامش فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي اليوم الأحد.

    وأنهت شركة الصوت والضوء التعاقد مع شركة "بريزم إنترناشيونال" الإماراتية بشأن تطوير منطقة عروض الصوت والضوء بالأهرامات نظرًا لتأخر تنفيذ المشروع.

    ووقعت شركة الصوت والضوء، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في 2015، عقدًا لتطوير منطقة الأهرامات وحصل على ترخيص من وزارة الآثار ليبدأ في العمل عام 2017، لكنه لم يبدأ بعد.

    وكان من المقرر أن يتم تسليم المشروع نهاية العام الجاري، وأن يقام أول احتفال رأس السنة في نهاية 2018، أي مع بداية العام المقبل، وفقًا لتصريحات سابقة لرئيسة الشركة القابضة للسياحة والفنادق ميرفت حطبة.

    هشام توفيق وزارة قطاع الأعمال الصوت والضوء

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