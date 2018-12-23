الجبلي يطالب الدولة بعودة طرح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع

كتب- محمد علاء الدين:

قال شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيميائية، إنه يجب أن تعود الدولة لسياسة منح الأراضي الصناعية بنظام حق الانتفاع بسبب ارتفاع أسعار الأراضي فلا يمكن لمصنع إقامة مشروع صناعي على أرض بسعر ألفي جنيه للمتر.

وأضاف الجبلي، خلال فاعليات اليوم الثاني لمؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي أنه يجب التوسع في القارة الأفريقية ومن الممكن أن يتم التعاون مع وزارة قطاع الأعمال في فتح أسواق في أفريقيا ولتكن البداية لدول شرق أفريقيا.

وأشار الجبلي إلى أن فرض ضريبة 2.5 في الألف على الإيرادات من القطاع الصناعي لصالح التأمين الصحي ستضر بالصناعة المصرية وستزيد من أعباء القطاع .

وقال إنه يجب دراسة الاعتماد على الماكينات والمعدات والروبوت في الصناعة جيدا قبل الاعتماد عليهم ويجب مراعاة البعد الاجتماعي في هذا الشق نظرًا لأنها ستقلل العمالة البشرية.

وقال أحمد حماد نائب وزيرة التخطيط إن استراتيجية مصر ٢٠٣٠ تعمل كل الوزارات والهيئات الحكومية على الالتزام بها ويأتي التصنيع محورًا هامًا في هذه الاستراتيجية.

وتابع حماد، "لا يمكننا تحقيق التنمية المستدامة بدون تطور القطاع الصناعي، حيث أنه من القطاعات التي تستوعب عدد كبير من العمالة، حيث يدخل سوق العمل سنويا نحو ٧٥٠ ألف شخص جديد وبدون القطاع الصناعي لا يمكننا استيعاب هذه العمالة".