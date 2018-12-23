توفيق: إنشاء مصنع أدوية في تشاد ومشاورات لمد خط سكة حديد بين البلدين

كتب- محمد علاء الدين:

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إننا عرضنا فرص الاستثمار في صناعات محددة وتلقينا عروضًا من الصين والبرازيل وجنوب أفريقيا للتعاون وذلك في إطار خطة التعاون مع وزارة التجارة والصناعة في التمثيل التجاري.

وأضاف توفيق أنه تقرر إنشاء مصنع للأدوية في تشاد وخاصة أن الدراسات أثبتت وجود فرص أن يكون المصنع مركزًا رئيسيًا لعدد من الدول المجاورة لدولة تشاد، جاء ذلك على هامش مؤتمر أخبار اليوم الأحد .

وأشار توفيق إلى أن هناك مشاورات بين وزارته ووزارة النقل لمد طريق بري أو خط سكة حديد بين مصر وتشاد مرورًا بليبيا أو السودان

وطالب توفيق أن نتوقف عن الحديث عن قطاع العام والأعمال والقطاع الخاص على أنهم أهلي وزمالك، وطالب بتنفيذ فكرة التعاون مع القطاع الخاص كمطور في الشركات الحكومية مثل مصانع الرخام أو الأسمنت أو غيرها من خلال بيع حصة منها للمطور ليطورها ودفعها للربحية ثم يتخارج بحثا عن فرص استثمارية جديدة.

وتابع في إطار خطة تطوير الشركات القابضة التابعة للوزارة، "كلفناهم بإنشاء قطاع تسويق متطور لتسويق سلع الشركات التابعة، حيث إن التسويق والبيع هو مفتاح النجاح في قطاع الأعمال وليس الاستثمار في المعدات والماكينات".

وأوضح توفيق أنه تم البدأ في إعداد برنامج تدريبي للمحاسبين لعدد ١٢١ شركة التابعة للوزارة وخاصة أننا نواجه مشكلة هو أن المحاسب لا يعرف أن الشركة خاسرة إلا بانتهاء العام المالي.

كذلك تم إنشاء لجنة مركزية لدراسة المشروعات الخاصة بالشركات التابعة وأغلب ممثلي هذه اللجنة من خارج الشركات والوزارة وجميعهم خبراء في الاستثمار ما يضمن اختيار الفرص الاستثمارية الواعدة.