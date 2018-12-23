وزير الإنتاج الحربي: المكون المحلي في الدبابات والذخيرة نحو 95%

كتب- محمد علاء الدين:

قال محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن نسبة المكون المحلي في بعض المنتجات تصل إلى 95٪ مثل الدبابات والمدافع والذخيرة.

وأضاف أن وزارته تعتمد على 4 عناصر أساسية منها الصناعة ولدينا نحو 17 مصنعًا، بجانب تكنولوجيا المعلومات ونفذنا العديد من المشروعات في هذا الشق مثل التموين وغيرها من الخدمات.

أما المحور الثالث فيعتمد على البحث والتطوير من خلال مركز البحث على أعلى مستوى أما المحور الرابع فهو التدريب من خلال مراكز ومدارس متخصصة، بحسب العصار.

وأشار العصار إلى أن هدف الوزارة هو صناعة قوية متطورة ومشاركة لخطة الدولة في تنفيذ المشروعات القومية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وتابع لدينا اهتمام للتعاون مع القطاع الخاص وليس لأننا جهة حكومية نهدف الاستحواذ على المشروعات ولكن نهدف للتعاون ومشاركة القطاع الخاص وخاصة أنه عمود رئيسي في الاقتصاد المصري.

وأوضح العصار أن الدولة اتخذت خطوات جدية في جذب الاستثمارات وذلك بالعمل على عدة محاور أهمها استعادة الأمن وإقامة مشروعات لتطوير البنية التحتية وحل مشاكل الطاقة بالإضافة إلى الإصلاحات المالية والنقدية فضلا عن العمل في تحسين البيئة التشريعية للاستثمار.

وأشار العصار إلى أن وزارته تعمل لإنتاج الطاقة الكهربائية من خلال محطات طاقة شمسية بطاقة إنتاجية 1 جيجا وات، كذلك نعمل على مشروعات انتاج وتصنيع الشاحنات الكهربائية وسيارات الركوب وكذلك الموتوسيكلات.