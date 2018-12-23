"القلعة" تتحول للمكسب وتربح 298 مليون جنيه في أول 9 أشهر من 2018

كتب - مصطفى عيد:

تحولت شركة القلعة القابضة للاستشارات المالية، من الخسارة إلى الربح خلال أول 9 أشهر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وبحسب القوائم المالية المجمعة للشركة، والتي أرسلتها للبورصة اليوم الأحد، حققت القلعة صافي ربح بقيمة 298.4 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من عام 2018، مقابل صافي خسارة بقيمة 4.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وسجلت الشركة إيرادات نشاط بقيمة 9.4 مليار جنيه خلال الفترة من أول يناير وحتى آخر سبتمبر من العام الحالي مقابل 6.4 مليار جنيه في نفس الفترة من عام 2017 بنسبة زيادة 45.7%.

وارتفعت مصروفات الشركة الإدارية والعمومية في أول 9 أشهر من العام الجاري إلى نحو 1.1 مليار جنيه مقابل 801.4 مليون جنيه بنسبة زيادة 36.4%، كما ارتفعت تكاليف التمويل إلى نحو 1.3 مليار جنيه مقابل 933.8 مليون جنيه بنسبة زيادة 37.7%.

وقالت الشركة في تقرير نتائج الأعمال عن الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2018، إن الإيرادات المجمعة بلغت 3.28 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018، مقابل 2.35 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة 40%.

وأرجعت الشركة هذه الزيادة إلى الأداء المالي "القوي" لشركة طاقة عربية التابعة لها، في قطاع الطاقة مصحوبا بارتفاع المساهمة الإيجابية لتجميع نتائج الشركة الوطنية للطباعة، حيث مثلت الشركتان أكبر مساهمين في معدل نمو الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأضافت الشركة أن قطاع الطاقة احتل صدارة إيراداتها خلال الربع الثالث بنسبة مساهمة 53% من إجمالي الإيرادات بفضل الأداء التشغيلي لشركة طاقة عربية والتي ارتفعت إيراداتها خلال الربع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2017.

وأشارت إلى أنه على صعيد قطاع التعدين، ارتفعت إيرادات شركة أسكوم بمعدل سنوي 33% خلال الربع الثالث من عام 2018، حيث مثلت إيرادات القطاع 7% من إجمالي الإيرادات، وساهمت بنسبة 2% في معدل نمو الإيرادات المجمعة خلال نفس الفترة.

"كما حقق قطاع النقل والدعم اللوجستي أداءً قويا خلال الربع الثالث من العام الجاري في ضوء ارتفاع إيراداته بمعدل سنوي 82%"، بحسب التقرير.

وقالت الشركة إن قطاع الأسمنت مثل 14% من إجمالي إيراداتها في الربع الثالث من العام الجاري، مشيرة إلى تراجع إيرادات القطاع خلال الربع بنسبة 20% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وذلك على خلفية تراجع إيرادات شركة أسيك للأسمنت بنسبة سنوية 22%، وهو ما ساهم بشكل ملحوظ في الحد من الأثر الإيجابي للنتائج القوية التي حققتها القطاعات الأخرى.

وسجلت شركة القلعة صافي أرباح بقيمة 126.4 ملوين جنيه خلال الربع الثالث من عام 2018 مقابل صافي خسائر بقيمة 311.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.

وبلغ إجمالي الديون المجمعة 7.7 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي، باستثناء ديون الشركة المصرية للتكرير والديون المرتبطة بها، كما وصلت ديون الشركة المصرية للتكرير إلى 44.08 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2018 مقابل 42.53 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي.

وقالت القلعة إنها تسعى للتوسع في قطاع الطاقة عبر ضخ استثمارات جزئية تتجاوز قيمتها الإجمالية 8 مليارات جنيه على مدار السنوات الثلاث المقبلة، على أن يشمل ذلك الدخول في مشروعات الطاقة الشمسية والتوسع بأعمال جميع القطاعات القائمة.

وأضافت أن معدل اكتمال مشروع الشركة المصرية للتكرير بلغ نحو 99%، حيث قامت الشركة خلال الفترة الأخيرة باختبار أنظمة معالجة السولار والنافتا وتشغيلها بعد الحصول على النتائج المستهدفة، كما تم تجربة جميع الوحدات المساعدة لبدء النشاط الإنتاجي والتأكد من صلاحيتها.

ومن المتوقع أن يبدأ مشروع المصرية للتكرير الإنتاج في عام 2019، وهو عبارة عن مصفاة لتكرير البترول بمنطقة مسطرد.

وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروع إلى نحو 4.3 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج 4.7 مليون طن سنويا من المنتجات البترولية تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار، و600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.

وذكرت القلعة أنها سجلت مؤخرا شركاتها التابعة أرسكو وإيزاكو وزهانة في قطاع الأسمنت تحت بند العمليات غير المستمرة، تمهيدا للتخارج منها خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى إعلان شركة أسيك للأسمنت توقيع مذكرة تفاهم مع المجمع الصناعي لأسمنت الجزائر "جيكا"، والذي ينوي بمقتضاها المجمع شراء حصة شركة أسيك في شركة زهانة للأسمنت، متوقعة أن تتم عملية البيع منتصف عام 2019.