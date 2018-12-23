هيرميس تغلق صندوق التعليم المصري بتعهدات استثمارية قيمتها 119 مليون دولار

كتبت- دينا خالد:

قالت المجموعة المالية هيرميس اليوم الأحد إنها أتمت الإغلاق الأول لصندوق الاستثمار للتعليم الأساسي في مصر، بعدما نجحت في جذب تعهدات استثمارية قيمتها 119 مليون دولار.

وأضافت الشركة في بيان لها للبورصة اليوم، أن التعهدات الاستثمارية المحققة تجاوزت التعهدات المبدئية المستهدفة والتي تراوحت ما بين 50 و100 مليون دولار.

وتتوقع هيرميس، إتمام الإغلاق الثاني خلال عام 2019 بقيمة إضافية قدرها 30 مليون دولار، ويستهدف الصندوق تحقيق معدل عائد داخلي للمستثمرين بنسبة تتجاوز 25% عن طريق استثمار 300 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة للاستحواذ على 30 مدرسة جديدة بقدرة استيعابية تتجاوز 40 ألف طالب، وذلك بالتعاون مع مؤسسة جيمس للتعليم.

وقال كريم موسى، رئيس قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر بالمجموعة المالية هيرميس، في البيان إن نجاح الشركة في جذب هذا الحجم من التعهدات الاستثمارية خلال فترة وجيزة يعكس قدرتها على تطوير أوعية استثمارية متميزة تلبي مختلف احتياجات المستثمرين.

وقال محمد خليفة، مدير صندوق التعليم المصري بالمجموعة المالية هيرميس إن الشركة تواصل جهودها بالتعاون مع شركة جيمس للتعليم لإنشاء أكبر كيان مؤسسي لتقديم الخدمات التعليمية في مصر مع التركيز على تحقيق تغيير جذري بالمدارس التي نستحوذ عليها من خلال تطبيق معايير جيمس العالمية.

وأضاف خليفة أن الشركة تتطلع إلى تحقيق أهدافها الاستثمارية الطموحة في الفترة المقبلة، حيث تسعى إلى اقتناص مجموعة من فرص الاستثمار المتميزة والتي تم تحديدها بالفعل وتضم أكثر من 20 مدرسة.

وفي مايو 2018، قامت المجموعة المالية هيرميس بالتعاون مع جيمس بإتمام أولى صفقاتها في السوق المصري وذلك عبر الاستحواذ على محفظة تضم 4 مدارس في مدن الرحاب ومدينتي مقابل مليار جنيه، وسوف تقوم المجموعة المالية هيرميس بتوجيه المحفظة التي قامت بالاستحواذ عليها إلى المنصة الاستثمارية مع جيمس خلال الأسابيع المقبلة.