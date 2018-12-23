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    غدا وزير الاتصالات في استضافة "اتصال" لتكنولوجيا المعلومات

    11:22 ص الأحد 23 ديسمبر 2018
    غدا وزير الاتصالات في استضافة "اتصال" لتكنولوجيا المعلومات

    وزير الاتصالات

    كتب- محمد علاء الدين:

    تعقد منظمة اتصال، غدا الإثنين، أول لقاءات المجتمع المدني مع عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار مبادراتها Meet The Government.

    وقال حازم الطحاوي، رئيس مجلس إدارة منظمة اتصال، في بيان اليوم الأحد، إن هذا النشاط يأتي في إطار الدور الذي تلعبه "اتصال" تجاه صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإيجاد حلول سريعة للقضايا والتحديات التى تواجه المجتمع المصري.

    ويأتي ذلك للتعرف على السياسات والخطط المستقبلية للحكومة، مشيرا إلى أن هذا اللقاء يعد أول لقاء لوزير الاتصالات مع منظمات المجتمع المدني والشركات الأعضاء فيها بعد تشكيل حكومة مصطفى مدبولي مؤخرا.

    وأضاف الطحاوي، أن " اتصال" لديها خطة عمل زمنية يتم من خلالها استضافة المسئولين والوزراء لإلقاء الضوء على المشاكل التى يعاني منها المجتمع المصري في القطاعات المختلفة وايجاد حلول جذرية لها من خلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

    وزير الاتصالات تكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت وزارة الاتصالات

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