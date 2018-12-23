بيفورت تسمح لحاملي بطاقات "ميزة" باستخدامها في التسوق الإلكتروني

كتبت- منال المصري:

قالت شركة بيفورت، إحدى شركات "أمازون"، إنها مكنت حاملي بطاقات "ميزة" من استخدامها في التسوق إلكترونياً، وسداد قيمة مشترياتهم من السلع والخدمات، بكافة المحلات التجارية المتعاقدة مع بوابة بيفورت للمدفوعات الإلكترونية.

وأضافت الشركة في بيان لها اليوم الأحد أن هذه الخدمة سيتم تطبيقها بالشراكة مع البنك التجاري الدولي.

وتعد بطاقة "ميزة" إحدى المبادرات التي أطلقها المجلس القومي للمدفوعات بهدف تعزيز الشمول المالي، من خلال امتلاك منظومة دفع وطنية تتيح للعملاء القيام بالعديد من المعاملات من خلال أداة تحصيل إلكتروني.

وأعلن البنك المركزي في أكتوبر الماضي عن نيته إصدار بطاقة "ميزة" قبل نهاية العام الجاري في إطار استراتيجية التحول إلى مجتمع غير نقدي، وتعزيز الشمول المالي، مما يدعم تنمية قطاع المدفوعات الإلكترونية.

وقال عمر سدودي، الرئيس التنفيذي لشركة بيفورت، إن إطلاق الحكومة المصرية لبطاقات "ميزة" من شأنه أن يساعد على الحد من التعاملات النقدية في مختلف المجالات، وفي نفس الوقت يساهم في تطوير البنية الأساسية لأنظمة المدفوعات الإلكترونية، وفي توفير إمكانيات ومزايا التعاملات الإلكترونية لملايين المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأشار سدودي إلى أنه "على الرغم من التطور الذي تشهده خدمات البطاقات المصرفية، فإن الكثير من دول المنطقة لا تزال تشهد معدلات مرتفعة من الاعتماد على الكاش، فضلا عن معدلات منخفضة بالنسبة لانتشار استخدام البطاقات المصرفية بشكل عام".

وقال محمد نعمان، رئيس مجموعة قبول المدفوعات بالبنك التجاري الدولي (CIB)، في البيان إن أهمية المبادرة الخاصة ببطاقات "ميزة" تأتي لما تهدف إليه من دعم للشمول المالي وكذلك تعزيز خدمات الدفع الإلكتروني وانتشارها من خلال توسيع قاعدة قبول البطاقات وتوفير وسيلة دفع متطورة، الأمر الذي سيشجع الهيئات والشركات والتجار على الاندماج في منظومة المدفوعات الالكترونية.