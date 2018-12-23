المركزي للتنظيم والإدارة ينتهي من تحديث بيانات العاملين في 27 وزارة

القاهرة- مصراوي:

قال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الأحد إنه انتهى من تحديث الملف الوظيفي لبيانات العاملين في 27 وزارة بالإضافة إلى بعض الجهات التابعة لهم.

وأضاف في بيان صحفي اليوم إن هذا يأتي في إطار المشروع القومي لتحديث الملف الوظيفي إلكترونيًا للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، بهدف إنشاء ملف إلكتروني لكل موظف وليس حصر العاملين.

وقال صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن رفع كفاءة وفاعلية الجهاز الإدارى للدولة كعنصر رئيس بخطة الإصلاح الإدارى للدولة، يحتاج إلى إجراء تحديث ملف وظيفي لبيانات وإعداد جميع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة وصولًا لتكامل قواعد البيانات .

وأضاف الشيخ، أن الوزارات التي تم الإنتهاء من تحديث ملفات العاملين في دواوينها هي التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والتجارة والصناعة والقوى العاملة والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والبيئة وقطاع الأعمال العام والكهرباء والطاقة المتجددة، ونحو 18 وزارة وهيئة أخرى.

وبحسب الشيخ فإن عملية التحديث تهدف إلى الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة للعاملين بالدولة، ووضع خريطة للطاقات البشرية الموجودة بالجهاز الإداري وفقا لعدة عوامل منها السن والمؤهلات والتخصصات والنوع، كما تهدف أيضا إلى المساهمة في رسم سياسات دقيقة حول الاستخدام الأكفأ للطاقات البشرية المتاحة بالجهاز الإداري.