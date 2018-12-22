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    معيط: 6 مليارات جنيه حصيلة متوقعة من الضرائب العقارية في العام الجاري

    08:32 م السبت 22 ديسمبر 2018
    معيط: 6 مليارات جنيه حصيلة متوقعة من الضرائب العقارية في العام الجاري

    كتب- محمد علاء الدين:
    قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم السبت، إن وزارته تتوقع أن تصل حصيلة الضريبة العقارية إلى 6 مليارات جنيه خلال العام المالي الجاري .

    وأضاف في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الدولة تتخذ خطوات للاعتماد على الحلول التمويلية طويلة الأجل خلال الفترة المقبلة.

    وكانت حصيلة الضرائب العقارية، بلغت حوالي 3 مليارات و20 مليون جنيه، خلال العام المالي الماضي، مقابل مليار و992 مليون جنيه خلال العام المالي 2016- 2017، ومليار و100 مليون جنيه خلال 2015- 2016، و469 مليون جنيه خلال العام المالي 2014-2015.
    وتفرض الضريبة العقارية، على كل الوحدات المبنية، فيما عدا ما نص القانون على إعفائه منها، ويسمح القانون لكل مواطن بإعفاء وحدة سكنية من الضريبة بشرط ألا تزيد قيمتها على 2 مليون جنيه.

    محمد معيط وزير المالية الضرائب العقارية حصيلة الضرائب
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