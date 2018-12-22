20 مليار جنيه إجمالي قروض قطاع السياحة بالبنك الأهلي

كتبت- منال المصري:

قال يحي أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لمصراوي، إن حجم قروض السياحة بالبنك الأهلي يبلغ 20 مليار جنيه.

وأشار أن البنك، أرجأ مديونيات قطاع السياحة لنهاية العام القادم وذلك دعمًا لمبادرة البنك المركزي.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بيانا رسميا للبنوك يوم الأحد الماضي بمد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة من نهاية ديسمبر الجاري لتنتهي بنهاية ديسمبر 2019 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

ومد البنك المركزي المصرى، فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية ديسمبر 2019 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء - المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2018 - العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.

وقال أبو الفتوح، إن البنك يدعم جميع مبادرات البنك المركزي لقطاع السياحة بهدف مساعدتهم على العودة لنشاطهم حيث ضخ 1.5 مليار جنيه لتمويل قطاع السياحة في إطار مبادرة البنك المركزي لتطوير المنشآت السياحية والفنادق النيلية العائمة لعدد 13 فندقا تقريبا.

وكان قطاع السياحة تعرض إلى ضربة عنيفة بعد ثورة يناير 2011، ما أدى إلى صعوبة تسديد مستحقات البنوك، ولكن تشهد مصر مؤخرًا انتعاشة قوية في قطاع السياحة مع ارتفاع أعداد السياح القادمين إليها.