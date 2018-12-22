بقيمة تصل إلى 600 جنيه للطن الواحد.. أسعار الحديد تواصل التراجع

كتبت- منار الرخ:

واصلت أسعار الحديد تراجعها خلال الأيام الماضية، بعدما خفضت أكثر من شركة أسعار منتجاتها مع تراجع سعر خام الحديد عالميًا، بحسب ما قاله خالد الدجوي، رئيس شركة الماسية للصلب، لمصراوي.

وأضاف أن مجموعة بشاي للصلب خفضت اليوم السبت سعر طن الحديد إلى 11.6 ألف جنيه، بدلًا من 12.2 ألف جنيه، كما خفضت شركة السويس للصلب سعر الطن إلى 11.5 ألف جنيه بدلًا من 12.135 ألف جنيه.

وخفضت مجموعة الجارحي أسعارها لثاني مرة خلال يومين، حيث وصل السعر الطن الحالي إلى 11.475 ألف جنيه بدلًا من 12.050 ألف جنيه، ووصل سعر حديد عز إلى 11.6 ألف جنيه بدلًا من 12.2 ألف جنيه، وفقًا للدجوي.

وقال إن بقية المصانع ستقدم على خفض الأسعار، مع تراجع سعر خام البليت عالميًا ليصل إلى 440 دولارًا، بدلًا من 470 دولارًا، بانخفاض 30 دولارًا، وزيادة المخزون في المصانع.

وبدأت الأسعار تتراجع مع بداية الأسبوع الماضي مع تراجع السعر عالميًا.

وكان أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء في غرفة القاهرة التجارية، توقع لمصراوي أن تتراجع أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الجاري لانخفاض أسعار الخامات خلال الشهر الجاري.