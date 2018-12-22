أسعار الذهب تعاود الانخفاض في مصر بعد هبوطها عالميًا

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أسعار الذهب، بقيمة جنيهين، خلال تعاملات اليوم السبت، مقارنة بأسعار الأمس، بحسب نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية.

وقال نجيب إن سعر الذهب عيار 21 تراجع اليوم السبت إلى 628 جنيهًا مقابل 630 جنيهًا للجرام، أمس.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 538 جنيهًا، وسعر جرام الذهب عيار 24 إلى 718 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 5034 جنيهًا.

وعالميا، هبطت أسعار الذهب في نهاية تعاملات أمس، الجمعة، وسط مبيعات لجني الأرباح بعد يوم من تسجيله أعلى مستوى في ستة أشهر ومع صعود الدولار، لكن المعدن النفيس ينهي الأسبوع على مكاسب مع انحسار شهية المستثمرين للأصول العالية المخاطر.

وقالت وكالة "رويترز" إن الذهب تراجع في المعاملات الفوري 0.3% إلى 1255.71 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكية، بعد أن سجل في جلسة الخميس أعلى مستوى منذ السادس والعشرين من يونيو عند 1266.40 دولار.