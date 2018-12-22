مصرفيون: المركزي لا يعتزم مد مبادرة تسوية المتعثرين لانخفاض الإقبال

كتبت- منال المصري:

قالت ثلاثة مصادر مصرفية لمصراوي، إن البنك المركزي لا يعتزم مد مبادرة إنهاء تسوية العملاء المتعثرين، التي ستنتهي نهاية الشهر الجاري، نظرًا لانخفاض إقبال العملاء لإجراء تسويات مع البنوك.

وأضافت المصادر، أن البنك المركزي عقد اجتماعًا مع مسؤولين بالبنوك أكثر من مرة للوقوف على آخر مستجدات المبادرة وحجم التسويات المبرمة ولكن بسبب انخفاض إقبال العملاء على التسوية قد لا يتجه المركزي لمد المبادرة.

وعقب إطلاق المبادرة في يونيو الماضي، أرسلت البنوك خطابات لعملائها المتعثرين الخاضعين للمبادرة لإنهاء مديونياتهم قبل انتهاء توقيتها، لكنها فوجئت بضعف الإقبال وعدم الاهتمام، بحسب المصادر.

وأطلق البنك المركزي، رسميا، المبادرة أواخر شهر يونيو الماضي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المُتخَذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

وأدرجت المبادرة 8 بنوك فقط وهم الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والمصري لتنمية الصادرات، والزراعي المصري، والتنمية الصناعية، والمصرف المتحد، والعقاري.

وتشترط مبادرة المركزي على العميل سداد أصل المديونية بالكامل مقابل إسقاط جميع الفوائد المهمشة على أصل الدين، والتنازل عن الدعاوى القضائية المتبادلة بين العملاء والبنوك.

وتوقع المركزي أن يستفيد من هذه المبادرة أكثر من 3500 شركة و337 ألفا من الأفراد بأصل مديونية تبلغ 16.8 مليار جنيه.

وكان "مصراوي" نشر تقريرًا في يوليو الماضي رصد فيه ضعف الإقبال من العملاء على مبادرة البنك المركزي لتسوية المديونيات المتعثرة بعد مرور شهر على إطلاق المبادرة بشكل رسمي في ثمانية بنوك وذلك حسب مسؤولين بالبنوك.

وبلغ عدد الشركات التي يمكن أن تستفيد من المبادرة، في البنك الأهلي، حوالي 1350 شركة، وتبلغ قيمة أصل مديونياتها 700 مليون جنيه، بحسب ما قاله يحي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي المصري لمصراوي في وقت سابق.

كما يصل عدد العملاء المتعثرين الذين يدخلون ضمن المبادرة في بنك مصر إلى 12 ألفا و693 عميلا بين أفراد وشركات بقيمة مديونية 40.9 مليار جنيه منها 4.8 مليار جنيه أصل الدين، و36.1 مليار جنيه فوائد حتى نهاية ديسمبر الماضي، وفقا لما قاله عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر في وقت سابق لمصراوي.

وبحسب بيان لبنك الزراعي المصري أمس فإن البنك قام بإجراء معالجة مديونيات متعثرة في إطار مبادرة البنك المركزي بلغت 380 مليون جنيه لأكثر من 5 آلاف عميل متعثر .

وبحسب البيان فإن البنك أعفى العملاء من سداد مبلغ 184 مليون جنيه مقابل سداد مبلغ 196 مليون جنيه من إجمالي المديونيات المتعثرة بالمبادرة خلال خمسة أشهر الماضية، وذلك منذ بداية مبادرة البنك المركزي.