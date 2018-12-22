التخطيط: افتتاح دائرة مستديرة لدراسة موقف الفقر في مصر غدًا

القاهرة – مصراوي:

يفتتح أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، غدًا، مائدة مستديرة لمناقشة نتائج الدراسات التحليلية الناتجة عن مجموعة العمل الرابعة "عدم ترك أحد خلف الركب" ضمن مشروع تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، وبحث كيفية تطبيق سياسات هادفة إلى مكافحة الفقر.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، في بيان اليوم السبت، إن مشروع "تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030" يأتي في إطار جهود وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وأشار كمالي، إلى أن المشروع يأتي بالتعاون مع مكتب القطري للأمم المتحدة بالقاهرة، ويهدف إلى دعم مصر في جهودها لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة واسترايجية مصر 2030 من خلال 4 مجموعات عمل.

وأضاف كمالي أن المائدة المستديرة ستناقش غدا نتائج الدراسات التحليلية لمجموعة العمل الرابعة "عدم ترك أحد خلف الركب" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF).

وتتضمن الدراسات التحليلية، إعداد دراسة تستعرض نظرة عامة عن الموقف الحالي للفقر في مصر، ودراسة إحصائية تحليلية حول الوضع الحالي عن ديناميكيات الفقر والعوامل المحددة للدخول والخروج من دائرة الفقر باستخدام بيانات مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك المعدة من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وورقة عمل تتضمن سياسات مقترحة لمكافحة الفقر في مصر، بحسب البيان.