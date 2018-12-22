1.5 مليار جنيه قروضًا غير منتظمة بقطاع السياحة في البنك العقاري

كتبت- منال المصري:

قال عمرو جادالله نائب رئيس البنك العقاري المصري، لمصراوي، إن البنك وافق على مد القروض غير المنتظمة بقطاع السياحة لنهاية العام القادم، طبقًا لتعليمات البنك المركزي بهدف مساعدة العملاء على توفيق أوضاعهم واستعادة نشاطهم .

وأشار جاد الله في تصريحات خاصة، إلى أن القروض غير المنتظمة في قطاع السياحة تبلغ 1.5 مليار جنيه بعدد يتراوح بين 7 إلى 8 عملاء في مناطق مختلفة مثل طابا وشرم الشيخ والغردقة.

وتبلغ نسبة القروض غير المنتظمة في قطاع السياحة بالبنك حاليا 40.5 % من إجمالي محفظة القروض غير المنتظمة البالغة 3.7 مليار جنيه بحسب عمرو جادالله.

وأشاد عمرو جادالله، بقرار البنك المركزي بمد مبادرة السياحة لنهاية العام الجاري لمساعدة القطاع على التقاط أنفاسه واصفا القرار بالممتاز وتفكير خارج الصندوق.

وبحسب جادالله نجح البنك في إجراء تسويات في قطاع السياحة بقيمة 250 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي وكذلك إعادة جدولة 250 مليون جنيه إخري سيتم تسويتها خلال الأيام القادمة، وذلك بعد تعافي بعض الشركات من كبوتها، وتحقيق إيرادات.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي أصدر بيانا رسميا للبنوك يوم الأحد الماضي بمد فترة سريان مبادرة دعم قطاع السياحة من نهاية ديسمبر الجاري لتنتهي بنهاية ديسمبر 2019 يتم خلالها قبول أي طلبات تأجيل لاستحقاقات البنوك لمدة حدها الأقصى 3 سنوات.

ومد البنك المركزي المصرى، فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهى بنهاية ديسمبر 2019 يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها وذلك للعملاء - المنتظمين فقط وفقاً لمركز 30 سبتمبر2018 - العاملين بقطاع السياحة مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقى بنود المبادرة.