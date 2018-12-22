بورصة وول ستريت تغلق على هبوط حاد وتنهي الأسبوع على خسائر كبيرة

القاهرة- وكالات:

أغلقت بورصة وول ستريت على هبوط حاد في تعاملات متقلبة أمس الجمعة مع تضرر سوق الأسهم الأمريكية من مخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي دفعت المستثمرين إلى الفرار من أسهم القطاعات العالية القيمة مثل التكنولوجيا وخدمات الاتصالات.

وقالت وكالة رويترز إن المؤشر داو جونز الصناعي أنهى جلسة التداول منخفضا 414.23 نقطة، أو 1.81%، إلى 22445.37 نقطة في حين هبط المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 50.84 نقطة، أو 2.06%، ليغلق عند 2416.58 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 195.41 نقطة، أو 2.99%، إلى 6333.00 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر حادة مع هبوط ناسداك 8.36% وستاندرد آند بورز 7.05%وداو جونز 6.87%.

وهذا هو أكبر هبوط أسبوعي للمؤشر ستاندرد آند بورز منذ أغسطس 2008 في حين سجل داو جونز أكبر هبوط أسبوعي منذ أكتوبر 2008، وفقًا لرويترز.

وسجل ناسداك أكبر خسارة أسبوعية منذ نوفمبر 2008.