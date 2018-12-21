لإنشاء عربة مأكولات متنقلة.. 10 معلومات عن تمويل مشروع شارع 306

كتبت - منال المصري:

قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز يتولى الدور التمويلي لمشروع شارع 306 لتمويل العربات المتنقلة للشباب.

وأضافت أن المشروع يساهم في تقنين الأوضاع ومساعدة الشباب للتحول إلى قطاع رسمي، وتشغيل أيدي عاملة حيث يسهم كل مشروع عربة في تشغيل بين 5 إلى 6 أيدي عاملة بين الشباب.

وبحسب تصريح لنيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمصراوي، اليوم، فإن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي دبرت تمويلات بقيمة 50 مليون جنيه مبدئيا للجهاز بهدف تمويل مشروع شارع 306

وتتمثل شروط تمويل المشروع مبدئيا في 10 بنود وهي كالتالي :

- تتراوح حدود التمويل بين 30 ألف جنيه إلى 700 ألف جنيه كحد أقصى، ويتحدد بناء على عوامل مختلفة منها حجم العربة ونوع المنتج الذي يقدم والشارع القائم فيه المشروع.

- الفائدة تبلغ 7% ثابتة.

- مدة سداد التمويل تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات .

- سن الشاب يتراوح بين 21 عامًا إلى35 عامًا أو 40 عامًا حسب ما سيتم الاتفاق عليه.

- يُشترط أن يكون الشاب حاصلًا على تعليم متوسط كحد أدنى.

- يساهم الجهاز في تكوين دراسة الجدوى للمشروع للشاب المتقدم.

- يتم التقديم على طلب التمويل إلكترونيًا من خلال موقع الجهاز، أو من فرع الجهاز بالقاهرة مباشرة.

- يستطيع الشاب الانتهاء من إجراءات ترخيص المشروع من خلال الشباك الواحد في الجهاز أو من خلال جهاز خدمات المستثمرين في أقل وقت ممكن.

- يوفر الجهاز التمويل بأشكال مختلفة تتمثل في تطوير العربة أو شراء العربة أو رأس مال عامل.

- يبدأ الجهاز توفير التمويل من أول يناير القادم.