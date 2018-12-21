نيفين جامع لمصراوي: 50 مليون جنيه مبدئيًا لتمويل مشروع شارع 306

بعد المنيا والفيوم.. حملة "ابدأ مستقبلك" الحكومية تصل إلى بني سويف

كتبت - منال المصري :

قالت نيفين جامع رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لمصراوي، اليوم الجمعة، إن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي دبرت تمويلات بقيمة 50 مليون جنيه مبدئيا للجهاز بهدف تمويل مشروع شارع 306.

وشارع 306 هو نموذج آخر لمشروع شارع مصر لتشغيل الشباب وإتاحة فرص عمل، وخطوة هامة لتقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة ببعض الشوارع، والرقابة عليها حفاظًا على صحة المترددين عليها، بحسب جامع.

وأشارت جامع في تصريحات لمصراوي، اليوم ، على هامش افتتاح مشروع شارع 306، إلى أن الوزارة دبرت هذه التمويلات من الصندوق السعودي للتنمية بهدف تمويل العربات المتنقلة للشباب تحت اسم مشروع شارع 306 بفائدة منخفضة .

وشاركت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم، في افتتاح مشروع شارع 306 التابع لصندوق تحيا مصر بشارع المفتشين بمصر الجديدة، كما شارك اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ونيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة.

وقالت جامع، إن هذا المشروع سيتم تعميمه بشكل مبدئي، على أربع محافظات، بالإضافة إلى شارع في منطقة المعادي مفضلة عدم ذكر المحافظات حتى يعلن عنها صندوق تحيا مصر.