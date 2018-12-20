بلتون يتوقع تراجع مبيعات جي بي أوتو 6% في 2019 بسبب "هيونداي فيرنا"

كتبت- شيماء حفظي:

توقع بنك الاستثمار بلتون في ورقة بحثية أصدرها، اليوم الخميس، تراجع مبيعات شركة جي بي أوتو - التابعة لمجموعة جي بي كابيتال - خلال العام المقبل بنسبة 6%، نتيجة وقف موديل "هيونداي فيرنا".

وقال بلتون، إن الهبوط المتوقع في المبيعات، يصحبه تراجع متوقع في الحصة السوقية للشركة في سوق السيارات إلى 25%، على أن تعاود الارتفاع إلى 27% بحلول 2021.

وخلال العشرة أشهر الأولى من العام الجاري، شكلت مبيعات "هيونداي فيرنا" نحو 23% من مبيعات سيارات الركوب، بحسب الورقة البحثية.

وجي. بي أوتو هي إحدى كبرى شركات تجميع وتوزيع السيارات المدرجة في مصر، وتوزع مركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات والدراجات النارية التي تصنعها شركة باجاج الهندية.

وتوقع بلتون في الورقة البحثية، أن يستمر ارتفاع أسعار السيارات خلال 2019، بعدما قفز متوسط أسعار السيارات بنسبة 31% في الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، نتيجة ميل المستهلكين للسيارات المستوردة بشكل أكبر مقارنة بالعام الماضي.

"مع توقعاتنا بانتهاء موديل فيرنا.. نتوقع ارتفاع الأسعار بنحو 13% في 2019، لتعكس الاتجاه إلى الموديلات الأعلى سعرًا" بحسب الورقة البحثية.

ويتوقع بلتون، أن تحافظ جي بي أوتو، على تعافي هامش مجمل الربح لقطاع السيارات، نتيجة انتهاء مرحلة بيع مخزون الشركة، والميل إلى السيارات المستوردة مقابل المجمعة.

وعلى عكس قطاع سيارات الركوب، توقع بلتون ارتفاع أحجام مبيعات المركبات ثنائية وثلاثية العجلات، نتيجة التحسن القوي بعدما مكّن استخدام تسهيل التصنيع المحلي منتجات الشركة من أن تصبح أكثر تنافسية.

كما توقع بلتون في الورقة البحثية، ارتفاع أرباح مجموعة جي بي كابيتال بنحو 40% خلال العام المقبل، لتسجل نحو 457 مليون جنيه.

وتوقعت الورقة البحثية لبلتون، أن تحقق مجموعة جي بي كابيتال نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 25% خلال الفترة من 2018 وحتى 2023، بدعم من توقعات انخفاض أسعار الفائدة.

وتوقع أحمد شمس الدين رئيس قطاع البحوث في بنك استثمار هيرميس، خلال مؤتمر صحفي الخميس الماضي، خفض البنك المركزي أسعار الفائدة، بنحو 2% خلال العام المقبل.

وثبتت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي أسعار الفائدة في آخر اجتماعاتها منتصف الشهر الماضي للمرة الخامسة على التوالي عند 16.75% للإيداع و17.75% للإقراض، وسط توقعات بأن تحافظ على نفس المستويات في الاجتماع المقبل في السابع والعشرين من ديسمبر الجاري.

كما توقع بلتون، أن يشهد قطاع التمويل متناهي الصغر "شركة تساهيل" نموًا بوتيرة أسرع من شركات جي بي للتأجير التمويلي، ودرايف، ومشروعي.