أوراسكوم تعتزم التقدم مرة أخرى لمشروع تطوير منطقة "الصوت والضوء"

كتبت- شيماء حفظي:

قالت شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، في بيان للبورصة اليوم الخميس، إنها تعتزم التقدم مرة أخرى لمشروع تطوير وإدارة عرض الصوت والضوء، بمنطقة الأهرامات، إذا أعادت الحكومة طرحه من جديد.

وأوضحت الشركة في بيانها أنها دخلت في تحالف مع شركة "بريزم إنترناشيونال" لتنمية وتطوير وإدارة عرض الصوت والضوء، وأنها التزمت بدفع الدفعة الأولى المنصوص عليها في التعاقد، إلا أن الشريك الأجنبي أخل ببنود الاتفاق.

وقالت شركة أوراسكوم، في بيانها للبورصة، اليوم، إنها تحتفظ بكامل حقوقها في مقاضاة الشريك الأجنبي لعدم التزامه بتنفيذ أعمال تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

وتنتهي اليوم رسميًا، مدة التعاقد بين شركة الصوت والضوء التابعة لقطاع الأعمال العام، وتحالف "أوراسكوم - بريزم" والذي تم توقيعه في 2015، بهدف تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، باستثمارات تبلغ 50 مليون دولار ولمدة 20 عامًا، لكن التحالف لم ينفذ أي من الأعمال الموكلة إليه، بحسب ما قاله سامح سعد رئيس شركة الصوت والضوء، في وقت سابق لمصراوي.

وتتجه شركة الصوت والضوء، إلى إعداد كراسة شروط جديدة، لإعادة طرح مناقصة المشروع على المستثمرين مرة أخرى، بحسب ما قاله سعد.