بنك القاهرة يطلق خدمة السحب والإيداع لمحافظ المحمول عبر ماكينات الـ"ATM"

كتبت - منال المصري:

أطلق بنك القاهرة خدمة السحب والإيداع لعملاء محافظ المحمول بالبنك "قاهرة كاش"، وكذلك كافة عملاء محافظ المحمول لدى البنوك وشركات الاتصالات عبر ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك.

وقال البنك في بيان اليوم الخميس، إن إطلاق الخدمة يأتي بعد الانتهاء من إجراءات الربط مع شبكة "تحويل"، باعتبارها المحول الرقمي لخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.

وذكرطارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، أن الخدمة الجديدة ستمكن العملاء من السحب والإيداع الفوري للأموال بدون بطاقة بنكية "Cardless" وذلك عبر شبكة "تحويل".

كما تتيح الخدمة التحويل النقدي للأموال من خلال محافظهم الإلكترونية على الهاتف المحمول وسحبها بشكل لحظي من خلال الطرف المحول إليه، وذلك في إطار دعم بنك القاهرة لمبادرة الشمول المالي عبر إتاحة واستخدام الخدمات المالية لمختلف فئات المجتمع من خلال القنوات الرسمية، بحسب البيان

وقال حازم حجازي نائب رئيس بنك القاهرة، إن البنك يعمل على توفير الخدمة الجديدة لجميع العملاء في البنوك وشركات الاتصالات المختلفة لتمكين ما يقرب من 13 مليون مستخدم لمحافظ الهاتف المحمول من الاستفادة من شبكة الصراف الآلي الخاصة ببنك القاهرة، بما يساهم في زيادة المعاملات المالية التي تتم من خلال محافظ الهاتف المحمول.

وأضاف حجازي أن الخدمة تتيح لجميع عملاء محافظ الهاتف المحمول سحب النقود والإيداع بمحافظهم بشكل آمن، خاصة وأن عملية السحب تتطلب من العميل إدخال رقم سري متغير من خلال تطبيق خاص بمحفظة الهاتف المحمول.

ويمتلك بنك القاهرة شبكة فروع تصل إلى نحو 222 فرعاً ووحدة مصرفية، ونحو 700 ماكينة صراف آلي.

ويخطط البنك لافتتاح 30 فرعا جديدا العام المقبل، والوصول لماكينات الصراف الآلي إلى 1200 ماكينة في 2019، كما يسعى لإضافة ما يقرب من 20 إلى 25 فرعاً سنوياً خلال السنوات الثلاث المقبلة، بحسب البيان.

وتهدف الخطة الاستراتيجية لبنك القاهرة طرح خدمات "الموبايل والإنترنت بانكينج"، بالإضافة إلى التوسع في تقديم خدمات مصرفية رقمية متطورة بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي للنهوض بالخدمات المصرفية الرقمية على مستوى القطاع المصرفي، وتحقيق الأهداف الرئيسية في التوسع لتطبيق الشمول المالي بالدولة، وفقا للبنك.