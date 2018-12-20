المركزي: 17% زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

كتبت - منال المصري:

قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا خلال أكتوبر الماضي بقيمة 298.9 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر بنسبة زيادة 17%.

وأضاف المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 2.1 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي مقابل 1.8 مليار دولار في شهر سبتمبر.

وذكر البنك أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهد بذلك زيادة بقيمة 1.6 مليار دولار من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 بمعدل نمو 8%.

وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 21.4 مليار دولار في أول 10 أشهر من عام 2018 مقابل 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيان.