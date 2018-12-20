  • عاجل:"ما بلغوناش".. أول تعليق من "تعليم القاهرة" على انهيار سور مدرسة المرج (اضغط للتفاصيل)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مارتن لاسارتي تطوير الأهرامات محافظ القاهرة الدولار الجمركي احتجاجات فرنسا محمد صلاح

    المركزي: 17% زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

    03:36 م الخميس 20 ديسمبر 2018
    المركزي: 17% زيادة في تحويلات المصريين بالخارج خلال أكتوبر

    البنك المركزى

    كتبت - منال المصري:

    قال البنك المركزي المصري، في بيان اليوم الخميس، إن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعا خلال أكتوبر الماضي بقيمة 298.9 مليون دولار مقارنة بشهر سبتمبر بنسبة زيادة 17%.

    وأضاف المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج سجلت 2.1 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي مقابل 1.8 مليار دولار في شهر سبتمبر.

    وذكر البنك أن إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهد بذلك زيادة بقيمة 1.6 مليار دولار من أول يناير وحتى نهاية أكتوبر من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من عام 2017 بمعدل نمو 8%.

    وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج 21.4 مليار دولار في أول 10 أشهر من عام 2018 مقابل 19.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب البيان.

    تحويلات المصريين بالخارج البنك المركزي

    الخبر التالى:

    "مصر الجديدة" تطرح 25 فدانًا في مزايدة لإقامة نادي بهليوبوليس الجديدة
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان