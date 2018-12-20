البنك الزراعي: 186 مليون جنيه حصيلة بيع 174 ألف شهادة "أمان" في 9 أشهر

كتبت - منال المصري:

رئيس البنك: تمويل 1314 عميلا بقيمة 605 ملايين جنيه ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة

قال السيد القصير رئيس البنك الزراعي المصري، إن البنك باع 174 ألف شهادة من شهادات "أمان المصريين" بقيمة 186 مليون جنيه خلال 9 أشهر منذ بدء إصدار الشهادة في بداية مارس الماضي وحتى نهاية نوفمبر.

وأضاف القصير في بيان للبنك اليوم الخميس عن حصاد أعماله خلال عام 2018، أن مصرفه يأتي بذلك في مقدمة البنوك المصدرة لهذه الشهادة.

وكانت أربعة بنوك حكومية هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة والزراعي المصري، بدأت في إصدار شهادة أمان، في مارس الماضي، لتوفير مظلة تأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية والمزارعين وذوي الدخول المنخفضة.

وذكر القصير أن عدد الفائزين في السحبين الأول والثاني من شهادة أمان بلغ 96 عميلا من عملاء البنك الحائزين للشهادة، موزعين بين 56 عميلا بالسحب الأول في يونيو الماضي، و40 عميلا بالسحب الثاني في سبتمبر الماضي.

وكشف السيد القصير عن أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 605 ملايين جنيه لعدد 1314 عميلاً حتى نهاية أكتوبر الماضي، في إطار المشاركة في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي أطلقها المركزي في يناير 2016 لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة مخفضة 5% و7%.

السيد القصير: ضخ 479 مليون جنيه بمشروع البتلو.. واستلام 2.5 مليون من "كارت الفلاح"

وقال القصير إن غالبية عملاء البنك هم من شريحة أصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث يبلغ حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حوالي 75% من إجمالي محفظة البنك من القروض البالغة ٢٦.٥ مليار جنيه.

وأضاف القصير أن البنك ضخ تمويلات بقيمة 479 مليون جنيه ضمن المشروع القومي لإحياء البتلو الممول لعدد 3564 عميلاً لتربية وتسمين 35 ألف رأس عجول تسمين وذلك فى إطار تنفيذ توجهات الدولة، وتنفيذ مبادرة البنك المركزي لدعم المشروع القومي للبتلو، بهدف تنمية الثروة الحيوانية وزيادة المطروح من اللحوم الحمراء بالأسواق.

كما أبرم البنك العديد من الاتفاقيات مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آخرها في أكتوبر الماضي بقيمة 50 مليون جنيه لدعم وتمويل المشروعات الصغيرة، وخاصة المشروعات الزراعية وتنمية الثروة الحيوانية، وفقا للقصير

وأشار إلى أن البنك انتهى من ربط شبكة الصراف الآلي الخاصة به "بالسويتش القومي لشركة بنوك مصر"، وهو ما يتيح للعملاء حاملي بطاقات المرتبات والمعاشات المصدرة من البنوك الأخرى استخدام شبكة الصرافات الآلية التابعة للبنك الزراعي.

وقال القصير إن البنك ينتهج استراتيجية توسعية في نشر ماكينات الصراف الآلي، حيث تم نشر عدد كبير منها بفروع البنك خاصة بمحافظات الصعيد والوجه البحري، ويستهدف البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة استمرار التوسع في شبكة آلات الصراف الآلي لتغطية كافة فروعه.

وأضاف أن البنك انتهى من مشروع إصدار البطاقات الحكومية والموردين بالتعاون مع شركة إي فاينانس وشركة فيزا العالمية، وتم التنسيق مع شركة إي فاينانس للتعاقد مع أول وحدة محاسبية خلال الربع الأول من عام 2019.

وأشار القصير إلى أن البنك طرح مناقصة لتوريد عدد 25 ألف بطاقة ذات الشريحة الذكية لاستخدام جزء منها فى تحديث البطاقات الحالية، وباقي الكمية للإصدارات الجديدة، وذلك بعد أن البنك قام بتحويل بطاقاته الإلكترونية من بطاقات ممغنطة إلى بطاقات ذكية بالتعاون مع شركتي "VISA" و"NI".

وبلغت قيمة متحصلات خدمة دفع الفواتير والتحصيل للتجار التي يقدمها البنك من خلال آلات "POS" بفروعه، بالتعاون مع شركة فوري، إلى 2 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، بحسب القصير.

وذكر القصير أن فروع البنك بالمحافظات تسلمت حوالي 2.5 مليون بطاقة كارت فلاح، في ضوء التعاون مع وزارة الزراعة لميكنة بطاقة الحيازة الزراعية في ضوء بروتوكول التعاون بين البنك والوزارة وشركة إي فاينانس.

وقال إن حجم محفظة الودائع بنشاط المعاملات الإسلامية في البنك تجاوزت 966 مليون جنيه في نهاية الشهر الماضي مقابل 907 ملايين جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

وأضاف القصير أن محفظة التوظيف الإسلامي بالبنك بلغت نحو 831 مليون جنيه في نهاية الشهر الماضي مقارنة بحوالي 627 مليون جنيه من نفس الفترة من العام السابق.

وأشار إلى أن مرابحات سيارات الأجرة حققت نجاحا تمثل في توفير آلاف فرص العمل للشباب، وأن من المستهدف التوسع في عدد الفروع التي تقدم خدمات المعاملات الإسلامية خلال الفترة المقبلة.

وذكر رئيس البنك الزراعي، أن القيمة الدفترية لمحفظة الأوراق المالية للبنك بلغت 2.201 مليار جنيه في نهاية يونيو الماضي مقابل 2.112 مليار جنيه في نفس الفترة بالعام الماضي بزيادة قدرها 89 مليون جنيه، بمعدل نمو 4.2%.

ويبلغ عدد فروع البنك الزراعي المصري 1210 فرعا، منها 192 فرعا بالمدن، و 1018 فرعا بالقرى على مستوى الجمهورية، بحسب البيان.