البنك الزراعي: تسوية ديون متعثرة بقيمة 380 مليون جنيه ضمن مبادرة المركزي

كتبت - منال المصري:

قال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن البنك أجرى معالجة مديونيات متعثرة في إطار مبادرة البنك المركزي، بلغت 380 مليون جنيه لأكثر من 5 آلاف عميل متعثر.

وأضاف القصير في بيان عن حصاد البنك خلال العام الجاري، اليوم الخميس، أن البنك أعفى العملاء المتعثرين الذين تقدموا للاستفادة من مبادرة البنك المركزي بإسقاط الفوائد عن سداد أصل الدين، من سداد مبلغ 184 مليون جنيه، وذلك مقابل سداد مبلغ 196 مليون جنيه من إجمالي أصول المديونيات المتعثرة بالمبادرة خلال خمسة أشهر ماضية.

وأشار إلى أن فترة الخمسة أشهر هي منذ صدور مبادرة البنك المركزى لتسوية الديون المتعثرة في نهاية يونيو الماضي وحتى نهاية الشهر الماضي.

وأطلق البنك المركزي، رسميا، مبادرة أواخر شهر يونيو الماضي لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

وتشمل المبادرة سداد العميل أصل المديونية بالكامل مقابل إسقاط جميع الفوائد المهمشة على أصل الدين، والتنازل عن الدعاوى القضائية المتبادلة بين العملاء والبنوك.

وذكر القصير أن السياسة الجديدة التى انتهجها البنك الزراعي لمعالجة المديونيات المتعثرة، بالإضافة إلى تنفيذ مبادرة البنك المركزي الخاصة بالعملاء المتعثرين مكنت البنك من معالجة مديونيات بلغت أكثر من 2 مليار جنيه لحوالي 32 ألف عميل متعثر، خلال الفترة من أول يناير 2016 حتى نهاية الشهر الماضي.

وأشار إلى أنه تم سداد 1.26 مليار جنيه ضمن هذه المعالجات، وإعفاء العملاء من سداد 750 مليون جنيه.