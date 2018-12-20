كراسة شروط جديدة لتطوير "الصوت والضوء" بعد انتهاء عقد "بريزم" رسميا

كتبت- شيماء حفظي:

قال سامح سعد، رئيس شركة الصوت والضوء، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمصراوي إن الشركة ستخاطب شركة "بريزم إنترناشيونال"، المسؤولة عن تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، بأن التعاقد معها لم يعد ساريًا، نتيجة عدم التزام الشركة بتنفيذ المشروع.

وتنتهي اليوم الخميس، رسميًا، المدة المتفق عليها مع الشركة في العقد، لتنفيذ مشروع تطوير منطقة الصوت والضوء بالأهرامات، حيث كان العقد يتضمن ضخ 50 مليون دولار، لمدة 20 عاما هي مدة التعاقد.

وقال سامح سعد، لمصراوي، إن العقد نص على تنفيذ المشروع خلال 12 شهرًا من وقت موافقة اللجنة الدائمة للآثار على المشروع، وتبدأ من ديسمبر 2017 وحتى ديسمبر 2018، وهو ما لم تلتزم به الشركة.

ووقعت شركة الصوت والضوء، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق في 2015، عقدًا لتطوير منطقة الأهرامات وحصل على ترخيص من وزارة الآثار ليبدأ في العمل عام 2017، لكنه لم يبدأ بعد.

وبحسب مصدر بقطاع الأعمال العام قال لمصراوي في وقت سابق، فإن الشركة الأجنبية بررت عدم تنفيذ المشروع خلال العامين 2015 و2016، نتيجة عدم الاستقرار في البلاد وقت التعاقد، لكن بعد الحصول على ترخيص وزارة الآثار كان لابد من بدء التنفيذ، لكنه لم يبدأ.

وقال سامح سعد لمصراوي، "ليس لدينا حاجة لتنفيذ التطوير بشكل مُلِحٍ أو عاجل، سنأخذ وقتنا في إجراءات إعادة طرح المشروع مرة أخرى على المستثمرين".

وأضاف "سيتم إنهاء الإجراءات بين الطرفين من خلال إرسال خطاب إنهاء التعاقد لشركة بريزم، وبعدها يتم إعداد عدد من دراسات الجدوى، وبناءً عليها يتم إعداد كراسة شروط جديدة، يتم طرحها في مناقصة على المستثمرين الراغبين في تولي مشورع التطوير".

وأوضح سعد، أن هذه المناقصة سيتم طرحها لكل الشركات - دون أن يكون لأي شركة أفضلية على باقي المتنافسين -، وسيكون للمناقصة مواصفات معينة، بحيث يتقدم لها متخصصون لديهم خبرة، وسيتم اختيار أفضل عرض في صالح الشركة.

وشركة "بريزم إنترناشيونال" يملكها مستثمر فرنسي، وتتخذ من دولة الإمارات العربية مقرًا لها.

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