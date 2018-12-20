بعد المنيا والفيوم.. حملة "ابدأ مستقبلك" الحكومية تصل إلى بني سويف اليوم

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القاهرة - مصراوي:

قالت وزارة التخطيط في بيان لها اليوم الخميس، إن حملة مشروع رواد 2030 التابع للوزارة ستصل إلى مدينة بني سويف اليوم، انطلاقاً من رحلتها أمس بمدينتي المنيا والفيوم،

لنشر حملته التوعوية "ابدأ مستقبلك" بعدد من المحافظات.

وأضافت الوزارة أن ذلك يأتي استكمالا لسلسلة "ابدأ مستقبلك" التي أطلقها المشروع في عدد من محافظات الجمهورية، والتي تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

وقالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إن حملة "ابدأ مستقبلك" تأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال، ودعم الهدف الرئيسي من مشروع "رواد 2030" والذي يتمركز حول تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم، والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وأكدت الوزيرة الاهتمام بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر.

وأشارت غادة خليل، مدير مشروع رواد 2030، إلى أن الحملة هذه المرة استهدفت 3 محافظات هي المنيا وبني سويف والفيوم بهدف تدريب 300 معلم في المحافظات الثلاث على أهمية ريادة الأعمال ونشر الوعي بضرورة العمل الحر، مشيرة إلى أن عدد الطلاب المستهدفين من هذا التدريب يبلغ حوالي 16 ألف طالب وطالبة بالمرحلة الإعدادية.

وذكرت أن مشروع رواد 2030 شارك أمس في افتتاح معرض لمنتجات ونتائج عام 2019 المصنوعة من قبل الطلاب بشبين الكوم، حيث ضم المعرض 10 إدارات تعليمية تضم أكثر من 100 مدرسة، وذلك ضمن فعاليات حملة "ابدأ مستقبلك".

وتتم الحملة التوعوية "ابدأ مستقبلك" بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط، ووزارتي التجارة والصناعة، والتربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وانطلقت حملة "ابدأ بمستقبلك" أمس بمحافظتي المنيا والفيوم، لتدريب طلاب المرحلة الإعدادية بالمدارس على مفهوم ريادة الأعمال.