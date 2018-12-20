التخطيط: 34% من السيدات بالجهاز الإداري في المحافظات تتولى مراكز قيادية

القاهرة - مصراوي:

قالت هالة السعيد وزيرة التخطيط، إن حوالي 34% من السيدات العاملات بالجهاز الإداري على مستوى المحافظات تتولى مراكز قيادية، معربة عن أملها أن تزيد تلك النسبة لتصبح بين40 و45%، بحسب بيان من وزارة التخطيط اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في فعاليات اليوم الختامي لبرنامج "وطني 2030"، وذلك لأول مجموعة من المرحلة الأولي لتدريب القيادات وشاغلي وظائف الإدارة العليا بالوزارات والذي تم إطلاقه في 15 ديسمبر الحالي بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري.

وأشارت الوزيرة إلى برنامج تدريبي يتم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمرأة يهدف إلى تدريب وتأهيل المرأة علي الوظائف القيادية، وذلك في إطار تشجيع المرأة على تنمية قدراتها الإدارية.

كما أشارت الوزيرة إلى برنامج تدريبي يتم بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب للقيادة وهو برنامج مخصص لموظفي الجهاز الإداري بدءا من تعيينات عام 2002 وحتى عام 2012.

وذكرت هالة السعيد أن برنامج "وطني 2030" يقع ضمن مجموعة كبيرة من البرامج، وخطة بناء القدرات في الجهاز الإداري للدولة والتي تنفذها وزارة التخطيط ، مشيرة إلى أن خطة بناء القدرات تعد مكونا أساسيا من مكونات إصلاح الجهاز الإداري ورفع كفاءته وذلك في إطار رؤية مصر 2030.

وتهدف رؤية مصر 2030 إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يعلي من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، بحسب الوزيرة.

ويستهدف برنامج "وطني 2030" تدريب عدد 3500 قيادة، حيث يتم تكرار البرنامج أسبوعيا حتى الانتهاء من العدد المستهدف، ومن المقرر أن يبدأ تدريب القيادات العليا بالمحافظات بعد الانتهاء من جميع الوزارات.

وقالت الوزيرة إن هناك مجموعة من البرامج الأخرى التي تقدمها وزارة التخطيط في إطار إنشاء واستحداث عدد من الإدارات الجديدة بالجهاز الإداري للدولة، مثل إدارات الموارد البشرية، والمراجعة الداخلية والتدقيق، والتخطيط الاستراتيجي والتقييم والمتابعة.

وأضافت أن تلك الإدارات تعد إدارات محورية تم البدء بها للمعاونة في وضع السياسات داخل كل وزارة بالجهاز الإداري للدولة أثناء عملية التطوير والتحديث.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تصميم البرنامج التدريبي ضمن مبادرة "وطني 2030" بغرض إرساء قاعدة معرفية موحدة لمستوى القيادات الحكومية العليا في مجالات إدارة الذات، والتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، والاستدامة المالية، والإدارة الاستراتيجية، وقانون الخدمة المدنية.

وقالت إنه يتم خلال البرنامج كذلك التعريف بجائزة مصر للتميز الحكومي والتي تم إطلاقها بالتعاون مع شركاء الوزارة بدولة الإمارات، وذلك نظرا لتفوقهم في هذا المجال، مؤكدة أن مصر مليئة بالكفاءات التي تستحق إبرازها وتسليط الضوء عليها.

وأضافت الوزيرة أنه يتوافر كذلك ضمن الخطة التدريبية لوزارة التخطيط تدريب القيادات الوسطى بالجهاز الإداري متمثلا في منحة ماجيستير إدارة الأعمال الحكومية بجامعة اسلسكا، موضحة أن من المستهدف الوصول بحلول 2020 إلى تدريب 1500 قيادة وسطى بالجهاز الإداري على ماجيستير ودبلومة إدارة الأعمال الحكومية.

وذكرت الوزيرة أنه تم الانتهاء من تطوير خدمات المحليات بمراكز محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.