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الدولار يواصل استقراره في 10 بنوك أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم

10:36 ص الخميس 20 ديسمبر 2018
الدولار يواصل استقراره في 10 بنوك أمام الجنيه مع بداية تعاملات اليوم

الدولار

القاهرة – مصراوي:

استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في 10 بنوك عاملة في مصر، مع بداية تعاملات اليوم الخميس، عند نفس مستويات التعاملات الصباحية.

وظل سعر صرف العملة الأمريكية مستقرًا في البنك الأهلي عند 17.78 جنيه للشراء، و17.88 جنيه للبيع.

وواصل سعر الدولار استقراره في بنك مصر عند 17.79 جنيه للشراء، و17.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنوك القاهرة، والإسكندرية، والعربي الأفريقي عند 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة سجل سعر العملة الأمريكية 17.875 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الدولار مستقرًا في بنك قناة السويس عند 17.88 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في البنك التجاري الدولي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 17.89 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنك كريدي أجريكول عند 17.87 جنيه للشراء، و17.97 جنيه للبيع.

 

الدولار سعر صرف الدولار البنك الأهلي بنك مصر

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