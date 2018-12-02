شعبة الكوافير تتوقع زيادة 15% في أدوات التجميل بعد رفع الدولار الجمركي

كتبت- منار الرخ:

توقع محمود الدجوي، رئيس شعبة الكوافيرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة في أسعار مستحضرات التجميل بقيمة 15% بعد قرار زيادة سعر الدولار الجمركي عليها بداية من الشهر الجاري.

وقررت وزارة المالية يوم الجمعة الماضي رفع سعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية، ليكون مربوطًا بسعر البنك المركزي بداية من الشهر الجاري وحتى نهايته.

وحددت الوزارة، أمس السبت، سعر الدولار الجمركي على هذه السلع عند 17.97 جنيه للدولار الواحد، تبدأ من اليوم وتنتهي في 31 ديسمبر الجاري.

وشملت قائمة السلع التي ارتفع عليها الدولار الجمركي بداية من الشهر الجاري، سيارات الركوب الخاصة، والموتوسيكلات، والتكاتك، وأدوات التجميل، وبعض الأجهزة الكهربائية مثل الثلاجات، والمراوح، والسيجار، ومنتجات التبغ، وبعض منتجات الأثاث.

وتستورد مصر نحو 70% من مستحضرات التجميل التي يستهلكها السوق المصري، بحسب ما يقوله رئيس شعبة الكوافيرات.

وتوقع الدجوي أن تساهم الزيادة في أسعار أدوات التجميل في ارتفاع أسعار الكوافيرات بنسبة 20% خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال "نستورد أغلب أدوات التجميل وتحديدًا صبغات الشعر وهو ما سيرفع أسعار الكوافيرات".