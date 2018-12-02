"الاقتصاد الرقمي" تبحث خلال أيام رفع الدولار الجمركي على الحاسبات الآلية

القاهرة - مصراوي:

دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة، للاتحاد العام للغرف التجارية، لعقد مجلس إدارة طارئ يوم الثلاثاء 11 ديسمبر الحالي، لبحث تداعيات قرار وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركي على بعض السلع، ومن ضمنها أجهزة الحاسبات الآلية التي ضمنها القرار بين السلع غير الضرورية والاستفزازية.

وقال خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، في بيان اليوم الأحد، إن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الأخرى مثل الكافيار، وأطعمة الكلاب، والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف "غير موفق".

وأضاف أن ذلك يأتي في الوقت الذي بدأت الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية للبلاد تدعو لنشر ثقافة التحول الرقمي، واستخدام منظومة التكنولوجيا للنهوض بالتعليم، بالإضافة إلى باقي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وقررت وزارة المالية، رفع سعر الدولار الجمركي، إلى 17.97 دولار، لمجموعة من السلع التي وصفتها بأنها "ترفيهية وغير ضرورية"، اعتبارا من أول ديسمبر الجاري، ولمدة شهر، وثبتت سعره عند 16 جنيها للسلع الأساسية والاستراتيجية والخامات ومستلزمات الإنتاج.

وبحسب البيان، ذكر خليل أن هذا القرار سيؤثر سلبا على معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذي يعد واحدا من قاطرات التنمية في البلاد.

وأشار خليل إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وعد مؤخرا في كلمته الافتتاحية لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا "Cairo ICT 2018" بكل الدعم لهذا القطاع والصناعة.

وقال إن إحصائيات وزارة الاتصالات تؤكد على نمو القطاع بمعدلات تجاوزت 16% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي (يوليو - سبتمبر 2018)، بينما نما الاقتصاد المصري بنسبة 5.3%، وهو ما يعكس أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتابع "هذا القرار سيؤثر سلباً على مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالي على القدرة على جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث أن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات على أدوات هذه التكنولوجيا تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول".

وشملت قائمة أبرز السلع غير الضرورية في قرار وزارة المالية الكافيار، والجمبري، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار، ومنتجات التبغ (تامة الصنع)، والزهور، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة، وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها.