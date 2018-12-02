وزير البترول يفتتح المؤتمر الثاني للتميز في عمليات البحث والاستكشاف

كتب - مصطفى عيد:

افتتح طارق الملا وزير البترول، أعمال المؤتمر الثاني للتميز في عمليات البحث والاستكشاف، تحت رعاية برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول المصري، الذي تنظمه "إيجيبت أويل آند جاز"، وبحضور قيادات قطاع البترول ورؤساء الشركات العالمية العاملة في مصر.

وبحسب بيان من وزارة البترول اليوم الأحد، يهدف المؤتمر، الذي تستمر فعالياته لمدة 3 أيام، إلى دعم زيادة الوعي تجاه أداء عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج، وتسليط الضوء على التقدم في أداء عمليات البحث والاستكشاف والإنتاج.

كما يهدف المؤتمر إلى توفير منصة لتبادل الأفكار التي تساعد على زيادة الإنتاج، وخفض التكاليف، وإبراز التقنيات والتطبيقات الفعالة من حيث التكلفة في عمليات البحث والإنتاج، وتعزيز الفرص والطاقة الإنتاجية للمهنيين الشباب.

وقال الوزير، خلال كلمته، إن المؤتمر فرصة طيبة لتبادل الخبرات والأفكار والرؤى الاستراتيجية حول الفرص والتحديات التي تواجه قطاع البترول، بالإضافة إلى استعراض المستجدات والتقنيات الحديثة والتي تهتم بها هذه الصناعة الحيوية.

وأضاف أن قطاع البترول شهد في العامين الماضيين العديد من قصص النجاح في كافة مجالات الصناعة، في ظل متابعة ودعم قوي ومستمر من رئيس الجمهورية والحكومة لخطط تطوير قطاع البترول تنفيذا لرؤية مصر ٢٠٣٠، والتي يتم تنفيذ مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول في إطارها.

وذكر الوزير أن قطاع البترول معني بدعم كافة الجهود المتعلقة بتطوير الصناعة وتنفيذ رؤيته الاستراتيجية في زيادة الإنتاج وخفض التكاليف، مؤكدا أهمية دور العاملين بالقطاع ورفع كفاءتهم وصقل مهاراتهم وقدراتهم حيث يمثل العاملون أهم أصول قطاع البترول، فضلا عن مساهمتهم في النجاحات التي يحققها قطاع البترول والغاز.

وأشار إلى أن الشباب والكوادر البترولية المدربة هم مستقبل تلك الصناعة، وأن قطاع البترول لديه رؤية واضحة في دعم هؤلاء الشباب باعتبارهم المستقبل المزدهر والمثمر من خلال برنامج تطوير وتحديث قطاع البترول.

وعلى هامش افتتاح المؤتمر، سلم الوزير جوائز التميز في مجال الأبحاث الخاصة بالبحث والاستكشاف والإنتاج، والتي أسفرت عن فوز بحث إعادة تقييم طبقة علم البويب وتأثيرها على تحقيق إنتاج إضافي في الصحراء الغربية للدكتور أحمد سلطان من شركة ثروة للبترول بجائزة المشروعات الفردية.

كما سلم الوزير جوائز فرق العمل للمشروعات لرئيسي شركتي بتروبل، ودارا للبترول.