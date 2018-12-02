معيط تعليقا على رفع الدولار الجمركي: الرقابة على الأسواق ليست مسؤوليتي

كتب- عبدالقادر رمضان:

تصوير- نادر نبيل:

قال محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأحد، إن وزارته ليست مسؤولة عن الرقابة على الأسعار في الأسواق، وأن دورها صناعة السياسات المالية للدولة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير، للتعليق على قرار رفع الدولار الجمركي بداية من أول ديسمبر على السلع التي وصفتها وزارة المالية بأنها غير ضرورية.

وقال معيط، أنه لا يتوقع إن تنعكس زيادة سعر الدولار على مستوى تضخم الأسعار في السوق المحلي.

وأضاف أن القرار يستهدف حماية الصناعة المحلية وتوفير منافسة عادلة لها أمام المنتج المستورد.

"الصناعة المحلية تدفع كهرباء ومياه وضرائب.. ومحملة بأعباء كبيرة.. والمنتجون يشكون من المنافسة غير العادلة"، بحسب معيط.

وقال إن تعديل سياسة تسعير الدولار الجمركي تحمي المصانع المحلية من الإغلاق وتحمي الوظائف، وتوفر فرص عمل جديدة من خلال تشجيع الإنتاج والتجميع المحلي، بدلا من استيراد منتج تام المصنع.

وأضاف معيط إن وزارة المالية تحدد سعر الدولار الجمركي بشكل شهري، وأنها ستراجع تأثير رفعه على السوق.

"لو لقينا إن في سلع عملت تأثير تصخمي هندرسها ومعنديش مشكلة نرجع الدولار الجمركي عليها إلى 16 جنيها مرة أخرى".