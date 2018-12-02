وزير الصناعة: مفيش حاجة اسمها استراتيجية سيارات.. وسنكرر تجربة المغرب

كتب - مصطفى عيد:

حسم عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، الجدل الدائر حول استراتيجية صناعة السيارات التي كان من المتوقع خروجها إلى النور خلال الفترة الأخيرة.

وقال نصار في مؤتمر الرؤساء التنفيذيين، اليوم الأحد: "مفيش حاجة اسمها استراتيجية سيارات في معظم دول العالم.. ولكن يمكن تسميتها معاملة للاستثمار في مجال السيارات مثلما يحدث مع المجالات الأخرى".

وكشف الوزير عن اتجاه مصر لتطبيق نموذج المغرب وسلوفاكيا فيما يتعلق بصناعة السيارات عبر الاتفاق مع عدد من الشركات المصنعة للتركيز على موديلات معينة وتجميعها بكميات كبيرة مع منح حوافز لهذه الشركات كلما زادت هذه الكميات وكلما زاد تصديرها.

وقال الوزير إنه سيتم اختيار شركتين أو 3 شركات من بين 3 أو 4 شركات نصفهم أوروبي يتم التفاوض معها حاليا، حيث سيتم الإعلان عنها خلال شهرين وبدء العمل خلال فترة من 4 إلى 5 شهور.

وأشار إلى أن نجاح هذه النماذج وتحول مصر لمركز لها سيشجع ذلك الشركات الأخرى على تكرار نفس التجربة وبالتالي التوسع في هذا القطاع والتحول لمركز يشجع على التصنيع في مصر.

وقال الوزير: "ننظر بقوة أيضا إلى السيارات الكهربائية حتى نكون في أول الركب إذا تسارع التطور في هذا القطاع".

وأضاف أن مصر تتميز بإنتاج مكونات أساسية لن تتغير كثيرا مع تطور صناعة السيارات الكهربائية، كما تعمل حاليا أيضا على تحويل السيارات وعلى رأسها الأتوبيسات للعمل بالكهرباء بدلا من البنزين.