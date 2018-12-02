القابضة الكيماوية تطرح 7 قطع أراضي ضمن المرحلة الأولى لاستغلال الأصول

كتبت- شيماء حفظي:

تطرح الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، 7 قطع أراضي للبيع ضمن المرحلة الأولى لخطة استغلال الأصول التي تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام، والمقرر إطلاقها بعد أقل من شهرين، بحسب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة لمصراوي.

وكان الوزير صرح في نهاية الشهر الماضي، إنه يتم حصر الأصول غير المستغلة لدى الشركات التابعة، على أن يبدأ تطرح 24 قطعة أرض منها للبيع على المطورين العقارييين خلال شهرين.

وقال مصطفى،إن الشركة ستطرح 7 قطع أراضي للبيع ضمن المرحلة الأولى بينهم 6 قطع أراضي بمحافظة القاهرة، وواحدة في محافظة الجيزة.

وأوضح مصطفى، أن الشركة القابضة الكيماوية، والقابضة للغزل والنسيج تعد صاحبتا أكبر عدد من الأراضي في خطة استغلال الأصول.

وكشف وليد الرشيد، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الكيماوية، لمصراوي، تفاصيل قطع الأراضي المقرر طرحها ضمن المرحلة الأولى للخطة.

وقال الرشيد، إن الـ 7 قطع أراضي هي: أرض ومباني بمنطقة غمرة بمساحة 4275 مترًا، ومركز تنمية التصميمات الصناعية شارع أثر النبي دار السلام بمساحة 7700 متر، وأرض مخازن تشوين المنتجات بالمعصرة بمساحة 47.900 ألف متر، وأرض شارع الترعة أمام دير العريان في حلوان بمساحة 3200 متر، وقطعتي أرض بمساحة 4000 متر، 2.5 مليون متر.

ويقترب عدد الأراضي غير المستغلة التابعة للشركة القابضة الكيماوية، نحو 80 قطعة أرض، بحسب ما قاله مصطفى.

وقالت الوزارة، في بيان الأسبوع الماضي، إنه تم حصر 205 قطعة أرض في خطة استغلال الأصول غير المستغلة بمعرفة الشركة القومية لإدارة الأصول التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير.

وتعمل وزارة الأعمال حاليًا على تغيير نشاط الأراضي التابعة لها، من صناعي إلى سكني وتجاري، تمهيدًا لبيعها لمطورين عقاريين، بحسب تصريحات سابقة للوزير هشام توفيق.

وقال الوزير، إن الهدف من البيع هو سداد المديونيات لصالح بنك الاستثمار القومي ووزارتي البترول والكهرباء، وكذلك تمويل تطوير شركات القطاع.